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大谷翔平想幫Decoy提升人氣！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在今（24）日第3度獲頒美聯社的年度最佳男運動員，並接受美聯社專訪，透露目前傷勢恢復狀況以及對明年球季的展望。去年11月線上發表MVP得獎者時，大谷翔平帶著愛犬Decoy首度露面，當時就吸引球迷熱議。此外，對此，大谷翔平解釋道：「」Decoy的犬種為科克爾犬，是原產荷蘭的獵犬，在全球是相當稀有的犬種，