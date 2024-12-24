大谷翔平想幫Decoy提升人氣！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在今（24）日第3度獲頒美聯社的年度最佳男運動員，並接受美聯社專訪，透露目前傷勢恢復狀況以及對明年球季的展望。此外，訪問中還提到他的愛犬Decoy，今年多次現身球場，可以說人氣直逼主人，大谷翔平在訪問也表示，希望能提升Decoy的人氣，而背後則有個暖心原因。
Decoy關鍵時刻不缺席 人氣扶搖直上
去年11月線上發表MVP得獎者時，大谷翔平帶著愛犬Decoy首度露面，當時就吸引球迷熱議。接著來到今年8月，道奇隊舉辦搖頭娃娃日，邀請大谷翔平帶著Decoy一起站上投手丘開球，可愛又乖巧的模樣，瞬間把所有道奇球迷圈粉。
此外，不論奪下國聯西區龍頭、拿下世界大賽冠軍，甚至是道奇封王遊行的時刻，Decoy從來都沒有缺席大谷翔平的全家合照，人氣也因而一路扶搖直上，甚至直逼主人。
對此，大谷翔平解釋道：「這個品種的狗狗數量正在減少，希望可以讓他提高人氣，讓這種犬種的數量增加。我希望可以用他的人氣，多少為這作出一些貢獻，我相信Decoy自己也會很開心的。」Decoy的犬種為科克爾犬，是原產荷蘭的獵犬，在全球是相當稀有的犬種，
我是廣告 請繼續往下閱讀
去年11月線上發表MVP得獎者時，大谷翔平帶著愛犬Decoy首度露面，當時就吸引球迷熱議。接著來到今年8月，道奇隊舉辦搖頭娃娃日，邀請大谷翔平帶著Decoy一起站上投手丘開球，可愛又乖巧的模樣，瞬間把所有道奇球迷圈粉。
此外，不論奪下國聯西區龍頭、拿下世界大賽冠軍，甚至是道奇封王遊行的時刻，Decoy從來都沒有缺席大谷翔平的全家合照，人氣也因而一路扶搖直上，甚至直逼主人。
對此，大谷翔平解釋道：「這個品種的狗狗數量正在減少，希望可以讓他提高人氣，讓這種犬種的數量增加。我希望可以用他的人氣，多少為這作出一些貢獻，我相信Decoy自己也會很開心的。」Decoy的犬種為科克爾犬，是原產荷蘭的獵犬，在全球是相當稀有的犬種，