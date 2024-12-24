受到南方水氣北移、帕布颱風外圍提供水氣影響，中央氣象署今（24）日發布「大雨特報」，提醒基隆北海岸及南投、高雄、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石，雨勢預估會持續到晚上。
⚠️大雨特報
📍影響時間：24日下午至24日晚上
📍大雨：基隆北海岸、南投縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區
氣象署說明，今天北台灣還是整天偏涼，中南部下半天開始回溫，北部、東北部15至20度，中部15至22度，南部16至22度，東部17至20度，東南部18至22度。今天白天水氣多，降雨範圍比昨天縮減，桃園以南、東半部、東北部比較多雨，入夜過後雨勢才會明顯趨緩。
明天聖誕節（12/25）天氣最好，西半部多雲到晴，剩東半部有短暫雨，氣溫則會顯著回暖，預估各地高溫都可來到22至23度，中南部及花東24至26度。台北測站上一次日高溫在20度以上已經是12月11日，明天會是近期北部回暖感受相當明顯的一天，但也只有短暫的一天。
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📍影響時間：24日下午至24日晚上
📍大雨：基隆北海岸、南投縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區
氣象署說明，今天北台灣還是整天偏涼，中南部下半天開始回溫，北部、東北部15至20度，中部15至22度，南部16至22度，東部17至20度，東南部18至22度。今天白天水氣多，降雨範圍比昨天縮減，桃園以南、東半部、東北部比較多雨，入夜過後雨勢才會明顯趨緩。
明天聖誕節（12/25）天氣最好，西半部多雲到晴，剩東半部有短暫雨，氣溫則會顯著回暖，預估各地高溫都可來到22至23度，中南部及花東24至26度。台北測站上一次日高溫在20度以上已經是12月11日，明天會是近期北部回暖感受相當明顯的一天，但也只有短暫的一天。