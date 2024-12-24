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▲緬甸軍政府今年戰況險峻，軍政府節節敗退。圖為緬甸軍政府閱兵資料照。（圖／美聯社／達志影像）

緬甸反抗軍「若開軍」（Arakan Army）在本月20日晚間宣布，已攻陷西部鄰孟加拉的若開邦（Rakhine）之軍政府的指揮部，這是緬甸軍政府淪陷的第2座區域指揮據點。根據《路透社》報導，緬甸軍方在2021年2月1日發動政變，推翻了在2020年緬甸議會選舉中贏得選舉的全國民主聯盟政府，逮捕了國務資政昂山蘇姬和總統溫敏，政權落入軍政府國防軍總司令敏昂萊手中。民間展開的抗議和示威被軍政府與武力鎮壓，長期存在的民族武裝團體因此崛起，兩年來致力於反叛鬥爭，反對派民族團結政府（NUG）不斷召集民族武裝團體加入。「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance）是一個由若開軍、緬甸果敢民族民主同盟軍和德昂民族解放軍組成的反軍政府武裝聯盟。從2023年10月開始，三兄弟聯盟發動攻勢，在中緬邊境地區取得了多次重大勝利。今年8月三兄弟聯盟攻下東北部城鎮臘戍（Lashio），並占領當地的政府軍指揮部；今年12月緬甸反抗軍「若開軍」再發出聲明表示，經過2週激烈戰鬥後，該團體已占領西部指揮部，再奪下一個軍政府的重要據點。截至周六（21日），路透社記者無法聯繫到緬甸軍政府發言人就此事置評。目前叛軍宣布攻下邊防警察基地，控制緬甸與孟加拉之間長達270公里的邊界，軍政府手裡僅剩首府。緬甸內戰至今已導致境內340萬人流離失所，加上當局阻撓救援組織提供糧食物資，讓緬甸傳出糧食危機，其中尤以若開邦的情況最嚴重。逃到孟加拉的羅興亞難民人數，2024年暴增5成到7萬人，他們透露有不少人被活活餓死。