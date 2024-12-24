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▲@onefive為了台灣首秀，努力學習拼音中。（圖／@onefive X）

日本「雅慕斯娛樂」所打造的新日式個性女子團體「@onefive」，將於12月31日參加「台南好young跨年演唱會」，她們對於即將獻出海外演出處女秀感到緊張，為此經紀人就替4位成員特訓中文，除了聽不懂的地方回家要加強之外，甚至連發音都超級要求，下令「不准用平假名標音」的規定，為的就是希望她們下週來的時候發音可以夠標準。@onefive是由MOMO、KANO、SOYO、GUMI等4名成員組成的日本女團，她們也是「雅慕斯娛樂」推出Perfume、BABYMETAL後，最新打造的女子團體。團體名取自「@onefive」是因為成員在15歲時組成，並珍惜一生一遇的緣分。此外，團名中的「@」包含「從我們」、「從此時此地」的含義。今年迎接成軍5週年的@onefive，除了推出首張專輯《Classy Crush》，還找來多位日本知名音樂人攜手打造，主打「Japanese Classy Crush」的個性派風格，專輯主打歌〈OZGi〉的鞠躬舞更是相當吸睛，將日本文化的鞠躬禮儀發揮的淋漓盡致。為了要到台南參加跨年晚會，4位成員還被會說中文的經紀人開班授課，除了規定要用拼音練習發音，第一次就上了2小時的課，甚至要求日本人最不擅長的「四聲」要唸清楚，希望屆時能在演出時讓現場以及螢幕前的觀眾們都能聽到她們的努力。而這趟海外初體驗，也是她們成軍5年來的首個海外跨年，她們聽說台南有相當多美食，已經迫不及待想要來品嚐，甚至許願：「希望吃過一輪再回日本！」「台南好young跨年演唱會」將於12月31日晚間在TVBS電視56頻道 、TVBS亞洲台、TVBS精采台 、臺南市第3公用頻等電視頻道播出，網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道，OTT平台可至中華電信Hami video以及「臺南Today 」臉書官方專頁查看。