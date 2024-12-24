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今年自由市場最大咖投手Corbin Burnes至今尚未確定下家，稍早Burnes經紀團隊、波拉斯集團負責人Scott Boras更新簽約進度，喊價一紙至少2.45億美元（約合新台幣80億）複數年合約，才有機會簽下這名30歲賽揚強投。MLB官網記者Mark Feinsand也在日前表示：「據我所知，Burnes目前正在尋求一張參考當年Stephen Strasburg與國民簽約的條件，也就是年限約5年、總價達2.45億美元的合約。」在Blake Snell、Max Fried兩大強投先後簽約道奇與洋基，以及Nathan Eovaldi、Sean Manaea與Luis Severino也被簽走後，自由市場最大咖投手就剩下Burnes一位，雖未確定這是否為Boras策略所致，但現實情況就是Burnes的合約目前正隨時間水漲船高。Feinsand表示，隨著洋基與道奇退出競爭，目前剩下巨人、藍鳥與Burnes原東家金鶯，在積極爭取Burnes，藍鳥原本取得領先地位，但近日似乎又慢了下來。「巨人有確實開出價碼，但Burnes並不滿意，目前還在觀望市場走向，以期獲得更大張合約。」「另一支對Burnes有極大興趣的是藍鳥，但Burnes經紀團隊希望將年限拉高到7年，因此交易被迫暫緩。」Feinsand也強調，「這個時間點，已經很難有球隊可以開出7年、平均年薪達3000萬美元的合約。」Burnes在2023年離開待6年的釀酒人，轉投金鶯懷抱，本季先發32場，繳出15勝9敗，防禦率2.92優質成績單，正處於巔峰年紀、搭配過往總能保持健康，繳出王牌數據的眾多優勢，都讓他的價格居高不下，甚至有望超越前段時間Snell、Fried與兩大豪門道奇、洋基簽下的鉅額合約。