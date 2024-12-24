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▲醫師強調，只要中鏢流感，基本上都會出現發燒、頭痛、咳嗽，甚至腹瀉肚子痛等症狀。（示意圖／ingimage）

▲近期台灣診所在入冬之後，也出現不少流感、新冠肺炎、上呼吸道感染的個案。（圖／記者徐明穗攝）

歲末年終國人開始安排出國旅遊行程，，日本皇室「愛子公主」中鏢之外，嫁往日本的藝人吳怡霈也發文示警，對此高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科提醒，日本流感入冬大爆發，全國40個都道府縣皆發出警報，包括旅遊勝地東京、大阪、奈良都在內，張科提及，目前尚未確認在日本流感的病毒株是否與台灣不同，張科說明，，如果沒有攜帶足夠的常備藥出國，到日本藥妝行購買成藥時，，如果有證號的話，基本上能緩解，不過若是克流感等需要特效藥的病毒，仍需就醫才能開立相關藥物。張科強調，近期國人旅遊風氣盛行，只要出國，行李箱都應放置足夠的常備藥，，還有其他能夠控制拉肚子、呼吸道症狀的藥物，此外，平時有服用控制高血壓、高血糖藥物的民眾也一定要記得攜帶。此外，張科也透露近期流感在台灣門診案例有逐步增多的情況；除了流感之外，包括新冠肺炎、上呼吸道感染也都還有些案例。疾管署也宣布，明（2025）年1月1日起，公費流感疫苗擴大至全民接種，民眾只要年滿6個月以上都可以接種公費流感疫苗，成大醫院家庭醫學部主任吳至行提醒，「，達到當下最充足的保護，所以醫生才會建議，疫苗要每年施打一次，每次給自己微微刺激，適應現階段病毒株。」