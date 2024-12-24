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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案及政治獻金假帳案，被收押至今，傳本週可能被起訴。根據《鏡週刊》報導，柯文哲被爆料在卸任台北市長前，帶著貼身帳房橘子許芷瑜快閃訪問新加坡，而威京集團總裁沈慶京則帶著財務助理前往，2人在星國密會。對此，民眾黨主席柯文哲前幕僚張益贍指出，柯文哲和沈慶京選在新加坡交易的原因，是因為當地有「兩座賭場」。張益贍在節目《狠狠抖內幕》指出，柯文哲當時是台北市長，且還是要參選總統的人，「你有看到任何訊息新加坡總理、副總理以上的人來接見嗎？侯友宜去還有副總理，台北市長柯文哲去，卻沒有人接待」，柯文哲前往星國根本不是為了雙語教學、數位城市，而是為了「兩座賭場」。張益贍說，新加坡近年發展得非常好，他們的金融保密資訊做得很好，已經慢慢取代瑞士成為全世界最大金融交易中心，且新加坡有兩座賭場，剛好沈慶京就是喜歡在賭場裡做交易，只要沈慶京的財務主管輸錢給橘子就好了，「橘子很會賭，啊我很不會賭啊，就很巧，橘子贏錢啊！」張益贍指出，要把錢帶出去，市長出訪一定是禮遇通關，隨行人員推著兩個行李箱就過去了，也有可能在賭場就有海外帳戶，所以橘子才要到ATM存錢，匯到柯文哲可能的其他相關帳戶，「這是新加坡最厲害的地方，因為有賭場，賭場可以做任何形式的金融交易、黑錢交易」，這就是柯文哲和沈慶京選在新加坡交易的原因。