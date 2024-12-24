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▲一名19歲楊姓女子騎機車準備到東山路二段一家樂園上班時，在距離上班地800公尺左右，楊女突遭直衝而來的BMW撞飛，短短幾秒鐘，楊女就被撞飛摔落山坡，送醫宣告不治。（圖／翻攝畫面）

今（24）日上午9時許，台中北屯區發生死亡車禍，一名19歲楊姓女子騎機車準備到東山路二段一家樂園上班時，在距離上班地800公尺左右，楊女突遭直衝而來的BMW撞飛，短短幾秒鐘，楊女就被撞飛摔落山坡，送醫宣告不治，讓家屬悲痛萬分。據了解，肇事的31歲沈姓駕駛7月才牽車，詳細事故原因，有待進一步調查釐清。根據監視器畫面顯示，當時楊女騎車沿東山路二段一路往樂園方向行駛，隨後畫面左側冒出一輛BMW從對向車道失控直衝而來，楊女面對衝撞當場遭拋飛，翻越路邊護欄，摔落6米深邊坡，由於撞擊力道猛烈，楊女機車撞擊護欄，零件四散。警消獲報後，立即趕赴現場進行吊掛，將楊女送往慈濟醫院搶救，不過最終仍在10時55分仍因傷勢過重，不幸宣告不治。據了解，沈男所駕駛的車輛為BMW M2雙門跑車，要價369萬，沈男7月初牽車，入手不到半年就肇事，目前警方排除酒駕、毒駕可能性，詳細事故原因待釐清。