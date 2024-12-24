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▲Xpark迎來開幕5週年將有新主題，除了棲息了超過300種、3萬隻多樣化生物，還將與日本頂尖的光影創意公司「NAKED, INC.」合作策畫，全面進化打造癒見水母區「Xpark光之海月by NAKED, INC.」。（圖／Xpark提供）

▲全新演繹的「Xpark光之海月by NAKED, INC.」將為「Xpark Blue」帶來嶄新的感官體驗。（圖／Xpark提供）

▲2025台北燈節即將於114年2月2日至16日盛大舉行，主燈則位於中山堂廣場。（圖／台北市觀傳局提供）

2025年台灣燈會在桃園，將於2025年2月12日登場，位在主會場青埔地區的Xpark迎來開幕5週年也將有新主題，除了棲息了超過300種、3萬隻多樣化生物，還將與日本頂尖的光影創意公司“NAKED, INC.”合作策畫，全面進化打造癒見水母區「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，預告將於 2025年1月20日奇幻展開。春節的年度盛事—台灣燈會將於2025年2月12日(三)至2月23日(日)舉行，Xpark所在的桃園市青埔地區成為此次主會場。為了一同歡慶台灣燈會在桃園舉辦，Xpark特別自2025年1月20日(一)起，以「從白天就能享受的花燈活動」為主題，全新升級打造館內限定演出。西武集團旗下台灣首座都市型水生公園Xpark，棲息了超過300種、3萬隻多樣化生物，Xpark提到，最熱門的展區「癒見水母」將以全新面貌翩然登場，前半部有Xpark必拍的大型水母圓窗「Xpark Blue」、展示各式各樣的水母種類，還有訴說水母們成長過程的水母LABO實驗室；後半部則是象徵Xpark沉浸式體驗的代表作「水母萬花筒」，在這裡，影像、燈光、音樂、水母彼此交融，宛若四季流轉的夢幻藝術殿堂。全新演繹的「Xpark光之海月by NAKED, INC.」將為「Xpark Blue」帶來嶄新的感官體驗—圓窗與牆面結合一體，光之水母輕舞於四季夜空，打造出前所未有的拍照場景，也為「Xpark Blue」迎來更高層次的進化。後繼漫步於「水母萬花筒」，影像、燈光、音樂融匯，空間沉浸感大躍進，體驗在四季夜空瞬象變幻的異次元空間中如水母般輕飄飛舞於海洋的奇妙感受。活躍於世界各地的創意公司「NAKED, INC.」，創立於1997年，跨越各種文化與領域，現實與虛擬，透過藝術與科技，將根植於電影的強烈敘事性和世界觀與新世代特有的技術相結合，為時代創造新場景，也創造出全新的體驗與感動。代表作包含「NAKED櫻之新宿御苑」夜櫻光雕秀、「NAKED FLOWERS 世界遺產·二條城」沉浸式花海光影展、與新加坡首屈一指的動物園「萬態野生動物世界」的合作等Xpark提到，此次全新策畫演出「Xpark光之海月by NAKED, INC.」的創意作品，是一場生命之美與藝術之最的交融成果。未來，Xpark與NAKED將持續展開合作，而「Xpark Blue」水母圓窗的展演會將隨著節日呈現不同主題企劃，2025年01月20日~02月28日配合台灣燈會，該期間展示為冬季特別演出。另外，迎接春節，Xpark也將限量發售由NAKED監製的原創「2way星願水母燈籠」及套票，預計於明年1月初開放預購，燈籠可於活動開始後即可於入場時領取，獨家訂製，限定限量販售。台北觀傳局也公布了「2025台北燈節」主題為「蛇來運轉」，取其「時來運轉」之寓意，象徵新的一年充滿希望與轉機，為臺北注入活力，邁向繁榮與卓越。主視覺設計則以多彩祥雲環繞福蛇為核心，象徵順利與圓滿，展現傳統文化與現代美學的結合，「2025台北燈節」將在明（2025）年2月2日於臺北西區登場。2025台北燈節即將於114年2月2日至16日盛大舉行，活動場域選擇於臺北西區，範圍自捷運北門站至西本願寺之中華路一段兩側，涵蓋北門站1號出口廣場、北門廣場，中山堂廣場、西門紅樓廣場及捷運西門站周邊等地，主燈則位於中山堂廣場。