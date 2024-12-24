蘋果公司自2015年推出Apple Watch之後，穿戴科技開始迅速發展，智慧手錶的功能也越來越多。近期就有民眾發現，在大小醫院有一票醫護人員都穿戴「Apple Watch」，不禁好奇為何會有這樣的現象。對此，就有過來人解答：「能保護自己」。
智慧手錶藏保命功能！醫護必戴原因曝光
近期有民眾在社群平台Threads上發文分享，觀察到現在醫護人員幾乎人人手上，都戴著一支Apple Watch，「不管診所，小醫院、大醫院都是」，讓她開始好奇背後原因為何。
貼文曝光後，立刻引出許多醫護從業人員回應，「Apple Watch除了可以看時間以外，可以直接設定快捷鍵錄音功能，之前在醫院遇到醫療暴力，結果真的用上了，保存重要證據」、「對事情很多的醫護來說很好用」、「臨床上可以提醒很多事情，必要時還能錄音」、「因為太專注照顧家屬，常漏接重要訊息跟電話，戴上之後就很少發生了」、「值班時實在沒時間拿起電話滑手機，所以抬手就能看到重要訊息很重要」。
此外，還有許多上班時間沒有時間看手機的行業，如美髮業、空服員等，也都認為Apple Watch幾乎已經成爲必需品，實用功能也很多，包含掌握心律、跌倒偵測、緊急服務等，都成為能夠保護自己的優秀功能。
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近期有民眾在社群平台Threads上發文分享，觀察到現在醫護人員幾乎人人手上，都戴著一支Apple Watch，「不管診所，小醫院、大醫院都是」，讓她開始好奇背後原因為何。
貼文曝光後，立刻引出許多醫護從業人員回應，「Apple Watch除了可以看時間以外，可以直接設定快捷鍵錄音功能，之前在醫院遇到醫療暴力，結果真的用上了，保存重要證據」、「對事情很多的醫護來說很好用」、「臨床上可以提醒很多事情，必要時還能錄音」、「因為太專注照顧家屬，常漏接重要訊息跟電話，戴上之後就很少發生了」、「值班時實在沒時間拿起電話滑手機，所以抬手就能看到重要訊息很重要」。
此外，還有許多上班時間沒有時間看手機的行業，如美髮業、空服員等，也都認為Apple Watch幾乎已經成爲必需品，實用功能也很多，包含掌握心律、跌倒偵測、緊急服務等，都成為能夠保護自己的優秀功能。