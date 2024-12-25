返鄉民眾們注意了，2025農曆過年期間，高鐵、台鐵春節訂票時間、時刻表出爐！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理何時開賣？最早什麼時候可以訂票？官網與四大超商購票方式；加碼分享「高鐵票怎麼買比較便宜」教學，划算78折優惠買法「來回省近700元」。
📌2025過年高鐵票何時開賣？開放訂票時間、春節時刻表、購票方式一覽
因應2025年農曆過年返鄉人潮，高鐵2025春節返鄉的運輸時間為2025年1月23日至2月3日，總計12天；自2024年12月26日0時起開放預訂車票。欲返鄉的民眾可於高鐵網路訂票頁面、也可使用高鐵官方APP「T Express行動購票」，或至四大超商7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商訂票。
分享「高鐵2025春節時刻表」疏運特別規劃之延後收班及提早發車車次資訊（均配置2節自由座車廂）如下：
📌高鐵票怎麼買比較便宜？划算78折優惠買法「來回省近700元」教學
想知道高鐵票怎麼買比較便宜？除了早鳥票優惠、會員每月享兩張88折，再推薦旅客可選擇台灣高鐵「國旅聯票」加購高鐵車票「85折優惠」，可於Klook、KKday、易遊網、ibon、雄獅等合作平台訂購景點門票、遊程、體驗、全台交通接駁等行程，即享熱門旅遊平台加購高鐵優惠。
而近期有計劃出國的旅客，也可利用台灣高鐵「航空聯票」加購高鐵車票「車票78折」起，凡購買中華航空（華信航空）、長榮航空（立榮航空）、星宇航空或中國東方航空（上海航空），持有合作航空之指定航線機票，加購高鐵商務車廂或標準車廂對號座都有優惠，週一至週四全票「享78折優惠」、週五至週六及疏運期「85折優惠」。
以標準車廂最長途的「台北南港至高雄左營站」趟次試算，原價車票1530元、來回票價3060元，打78折後為2386.8元，差價為673.2元，相當於「來回省下近700元」有感降價。
📌2025台鐵春節訂票時間！購票地點、注意事項一覽
台灣鐵路公司2025年春節疏運期間為2025年1月25日至2月2日，開放訂票時間分為12月26日、12月27日兩天。12月26日0時起，僅開放預訂2025年1月23日至2月3日期間的東部幹線（包含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線列車）乘車票和1月23日的西部幹線乘車票；而12月27日0時起開放購票1月24日至2月3日期間的西部幹線車票。
欲購票的民眾可於台鐵網路訂票頁面訂票，也可使用台鐵官方APP「台鐵e訂通」；或至7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商，利用機器訂票。
提醒大家，2025年（114年）台鐵春節訂票注意事項：
1、為提升訂票系統效能，自113年12月23日（星期一）起至12月26日（星期四），每日20:00至隔日00:30，「快速」及「完整」訂票頁面將暫停服務，僅提供旅客使用「效能版訂票」網頁進行訂票。
2、前述期間23:50至隔日00:30，餘票查詢、網路付款（使用APP仍可正常付款）、票訂便當、線上換票、騰雲座艙選餐及其他官網頁面將暫停查詢及服務。
3、花蓮及台東地區的「花東地區實名制」與「連假加班實名制」訂票，請使用該專區網頁進行訂票操作。
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因應2025年農曆過年返鄉人潮，高鐵2025春節返鄉的運輸時間為2025年1月23日至2月3日，總計12天；自2024年12月26日0時起開放預訂車票。欲返鄉的民眾可於高鐵網路訂票頁面、也可使用高鐵官方APP「T Express行動購票」，或至四大超商7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商訂票。
分享「高鐵2025春節時刻表」疏運特別規劃之延後收班及提早發車車次資訊（均配置2節自由座車廂）如下：
📌高鐵票怎麼買比較便宜？划算78折優惠買法「來回省近700元」教學
想知道高鐵票怎麼買比較便宜？除了早鳥票優惠、會員每月享兩張88折，再推薦旅客可選擇台灣高鐵「國旅聯票」加購高鐵車票「85折優惠」，可於Klook、KKday、易遊網、ibon、雄獅等合作平台訂購景點門票、遊程、體驗、全台交通接駁等行程，即享熱門旅遊平台加購高鐵優惠。
而近期有計劃出國的旅客，也可利用台灣高鐵「航空聯票」加購高鐵車票「車票78折」起，凡購買中華航空（華信航空）、長榮航空（立榮航空）、星宇航空或中國東方航空（上海航空），持有合作航空之指定航線機票，加購高鐵商務車廂或標準車廂對號座都有優惠，週一至週四全票「享78折優惠」、週五至週六及疏運期「85折優惠」。
以標準車廂最長途的「台北南港至高雄左營站」趟次試算，原價車票1530元、來回票價3060元，打78折後為2386.8元，差價為673.2元，相當於「來回省下近700元」有感降價。
📌2025台鐵春節訂票時間！購票地點、注意事項一覽
台灣鐵路公司2025年春節疏運期間為2025年1月25日至2月2日，開放訂票時間分為12月26日、12月27日兩天。12月26日0時起，僅開放預訂2025年1月23日至2月3日期間的東部幹線（包含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線列車）乘車票和1月23日的西部幹線乘車票；而12月27日0時起開放購票1月24日至2月3日期間的西部幹線車票。
欲購票的民眾可於台鐵網路訂票頁面訂票，也可使用台鐵官方APP「台鐵e訂通」；或至7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商，利用機器訂票。
提醒大家，2025年（114年）台鐵春節訂票注意事項：
1、為提升訂票系統效能，自113年12月23日（星期一）起至12月26日（星期四），每日20:00至隔日00:30，「快速」及「完整」訂票頁面將暫停服務，僅提供旅客使用「效能版訂票」網頁進行訂票。
2、前述期間23:50至隔日00:30，餘票查詢、網路付款（使用APP仍可正常付款）、票訂便當、線上換票、騰雲座艙選餐及其他官網頁面將暫停查詢及服務。
3、花蓮及台東地區的「花東地區實名制」與「連假加班實名制」訂票，請使用該專區網頁進行訂票操作。