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▲齊秦被大陸狗仔爆料罹患肺癌晚期。（圖／超能攝影陽陽 微博）

▲齊秦11月份在蘇州的演出被粉絲嘲諷晚年發福。（圖／齊秦 臉書）

64歲的「情歌王子」齊秦以一曲〈大約在冬季〉紅遍兩岸三地，超具辨識度的歌喉讓他圈粉無數，上個月24日才無預警取消平陽的群星演唱會，不料今（24）日卻被爆料罹癌，還是肺癌晚期，目前正在北京治療。據悉，齊秦在12月31日將在北京國家速滑館唱跨年，不過直至截稿前，都尚未宣布取消。齊秦近期被大陸狗仔爆料，指出齊秦在經過多方檢查後確診肺癌晚期，不過齊秦目前雖然病況不樂觀，不過他卻並未選擇住院治療，而是選擇定期到醫院回診、檢查，甚至還會與朋友會面，對於後續的演出活動也有計畫參與。而齊秦過去有長期抽菸、飲酒，甚至食用檳榔等習慣，也被外界揣測是否因此健康狀況亮起紅燈。對此，根據《中時新聞網》報導，齊秦的姊姊齊豫，也終於發聲回應病況：「我們正好和小哥經紀人一起，小哥之前感冒喉嚨是有不適，目前恢復中，也持續有工作。謝謝大家關心！」事實上，齊秦上個月才在蘇州登台演出，豈料卻被歌迷揶揄他晚年發福，更嘲笑他的唱功退步、中氣不足，而11月24日他原定在平陽的群星演唱會最後因聲帶發炎取消，如今爆出罹癌，也讓粉絲十分憂心當時齊秦是否身體不適。