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▲劉以豪（左）和柯佳嬿（右）拍床戲時被工作人員虧「太安靜」。（圖／Netflix提供）

▲劉以豪剪指甲亂噴形象全無。（圖／Netflix提供）

▲劉以豪和柯佳嬿飾演一對相戀後很快步入婚姻的小夫妻。（圖／Netflix提供）

柯佳嬿在《童話故事下集》中和劉以豪飾演一見鍾情後結婚的夫妻，柯佳嬿顛覆女神形象，在劇中爆氣罵「我忍你媽」、「呷賽啦」等字眼，劉以豪為了詮釋媽寶男，打呼、剪指甲亂噴等不修邊幅的模樣也首次曝光，連柯佳嬿都直呼：「劉以豪已經不帥了！」劉以豪此次飾演一位從不違背媽媽意見，呆萌但不修邊幅的媽寶人夫「曾學友」，襪子亂丟、家事0分，打呼巨響讓柯佳嬿差點演不下去，笑言：「你打呼為什麼會有開車的聲音？」劉以豪表示：「現實中一定多少都會發生這些狀況，只是我們把它放大很多倍。」柯佳嬿則表示之前沒有碰過劉以豪，對他的印象就是一個蠻帥氣的男生，但經過一次ㄧ次的讀本跟排練後，竟讓她回頭跟工作人員說：「劉以豪已經不帥了。」笑說劉以豪已經被他們搞成「曾學友」的樣子。柯佳嬿也突破溫柔形象，飾演一位性格外放又有點負能量的上班族人妻「林宜玲」，面對婚姻生活時常忍不住噴髒話，甚至氣到齜牙咧嘴拿披薩暴打劉以豪，讓劉以豪直呼：「太變態了吧！」柯佳嬿則笑說希望宜玲這個角色可以幫現實生活中的人妻們發洩一些積累已久的情緒。編導李念修透露，本劇最有趣的就是柯佳嬿和劉以豪有很多床戲，只不過兩人應該要演出蓋被子激戰的畫面，結果蓋上後卻毫無動靜，讓現場工作人員吐槽：「裡面有點動靜好不好？你們在裡面猜拳嗎？」李念修還爆料，有場床戲，劉以豪突發奇想，想用腳趾夾著老婆的內褲從棉被中丟出來，結果真的做到這顆鏡頭，讓他和柯佳嬿都大笑：「超荒謬！」花絮中柯佳嬿不斷揣摩如何叫老公劉以豪的方式，甜喊「腦公」、「寶貝」、「波北（台語）」、「比鼻」，結果轉身立刻用超低的聲音問劉以豪：「今天晚上想看電影嗎？」劉以豪也模仿她的低音回：「我想看電影。」將私下搞笑的一面搬上小螢幕，讓眾人期待不已。* 編劇/導演：李念修* 監製: 孫嘉騏* 製作人：黃薇夏* 製作公司：打勾勾娛樂有限公司* 主演：柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等* 特別演出: 傅孟柏* 上線日期：2025年2月14日* 集數：12集