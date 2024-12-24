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為了提供消費者新車安全資訊，促使車輛產業升級，交通部今（24）日公布113年度台灣新車安全評等（TNCAP）第4批二車型評等結果，特斯拉（TESLA）Model Y、HONDA CR-V皆獲得五顆星評等。交通部指出，今（2024）年3/26、6/26、9/24等依序公布4車型TNCAP評等結果後，針對113年第4批二車型，包含特斯拉MODEL Y及HONDA CR-V，執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等。交通部表示，特斯拉MODEL Y於4大安全領域得分率中，分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護78%及安全輔助79%，依據星級評等平衡標準規定，MODEL Y車型整體星級評等為五顆星；HONDA CR-V於4大安全領域得分率中，分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護75%及安全輔助69%，依據星級評等平衡標準規定，CR-V車型整體星級評等為五顆星。交通部說明表示，本次公布的特斯拉MODEL Y，為首例電動車安全評等結果，藉由TNCAP評估國內暢銷電動車型的主動安全輔助技術，以及被動安全碰撞乘員保護性能等，以確保及揭露電動車的行車安全與資訊。交通部表示，本次也公布車輛業者針對去年度已評等CR-V車型，在進行安全配備升級後，主動申請自費TNCAP評等，其評等也從原本的三顆星提高到五顆星，代表TNCAP制度除了提供消費者完整的車輛安全資訊外，亦鼓勵車輛業者持續開發更具安全性車輛，帶動車輛產業向上升級，整體提升國內道路交通安全性能。TNCAP迄今已公布14個車型TNCAP評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，並帶動提升國內車輛安全性能水平，未來TNCAP將持續執行，預計明年3月底會繼續公布2車型，包含特斯拉MODEL 3、HONDA HR-V的車輛安全評等結果，並秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理各項作業，提供國人更多車輛安全資訊。