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台中市10天前才慶祝沙鹿區人口突破10萬人，今天又宣布全市總人口數衝破286萬！今年4月19日人口突破285萬人，短短半年多再增1萬人。市長盧秀燕表示，各城市在煩惱人口減少的同時，台中市增加的速度相當驚人，若加上來台中讀書、工作的非戶籍人口，已是300萬人一起生活的大城市。台中市長盧秀燕表示，正當各城市煩惱人口減少之際，台中市人口成長速度相當驚人，移入人口數是六都第一，若加上戶籍不在此的，整個城市生活人口超過300萬人，未來城市發展及經費配置都須做更長遠的規劃；至於生孩子還不是第一，要繼續鼓勵與加油。台中市民政局長吳世瑋說明，台中市今（24）日在籍人數為286萬23人，人口增加主要以移入為主，自然增長率在六都排名第二，有時會掉到第三。今年5月，台中市才盛大慶祝人口破285萬，當時市府公布，彰化縣遷入7546人最多，其次新北市3949人、南投縣3610人。以行政區來看，淨遷入前5名分別是北屯區7146人、南屯區3361人、西屯區2999人、太平區2025人、烏日區1794人。依據戶政統計，台中市今年11月淨遷入2220人，是全國最多，二、三名為桃園1517人、新北984人。台中對鄰近縣市明顯產生磁吸效應，其中彰化縣上月遷徙人數流失762人，是六都以外全國最高；南投縣淨遷徙人數則是流失114人。吳世瑋表示，除了熱門的北屯、南屯、西屯等行政區，太平、烏日、沙鹿等房市蛋白區，移居人口不斷增加，目前太平區人口19萬9912人，即將突破20萬。