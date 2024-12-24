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台北股市今（24）日終場上漲15.7點或0.07%，收在23120.24點，成交量為3382.76億元；其中三大法人合計買超134.33億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連2賣「連2買」買超139.6億元；投信結束連2買「由買轉賣」，今日賣超18.01億元；自營商（自行買賣）「連2買」買超12.74億元，合計三大法人買超134.33億元。美國即將迎來耶誕假期，四大指數昨日全數走高，費半指數上漲逾3%，台積電ADR飆漲逾5%，因此激勵台北股市今日開盤上漲156.2點、來到23260.74點，最高一度來到23326.24點，不過盤中出現賣壓，尾盤漲點收斂至15.7點或0.07%，收在23120.24點，日K拉出一根黑K棒，成交量為3382.76億元。大盤開高震盪，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.27點、來到254.45點，最高一度來到257.45點，不過午盤也同樣漲幅收斂，終場上漲1.12點或0.44%，收在255.3點，日K連2紅，成功站上10日線，不過月線卻得而復失。權值股尾盤無力，權王台積電開盤上漲15元、來到1095元，續勢挑戰1100元歷史新高，不過隨後遇到獲利了結賣壓，終場收在平盤價1070元；鴻海開盤上漲2元、來到187.5元，也是今日最高點，終場也收在平盤價185.5元；聯發科開盤上漲20元、來到1430元，隨後開始走低，尾盤賣壓襲擊翻黑，終場下跌5元或0.35%，收在1405元。今日個股成交量排行榜前五名：聯電、泰金寶-DR、昆盈、華南金、陽明；個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、長榮、上銀、陽明。