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日本汽車大廠本田與日產23日宣布將進行合併談判，本田更宣布將實施規模達1.1兆日圓的庫藏股，今(24日)開盤本田股價聞訊一度大漲17%，收盤漲幅仍逾12%。根據彭博與CNBC報導，日本汽車製造商日產和本田宣布已開始正式合併談判，這可能使它們成為全球銷售第三大汽車製造商；兩家公司周一宣布達成初步協議，計劃成立一家聯合控股公司，日產聯盟成員三菱汽車也將在明年一月確定是否納入這項合併計畫。報導提到，整個合併計畫的最終協議預計訂在2025年6月，目標於2026年8月上市；預計新公司將由本田占董事會的多數。此外，本田汽車還宣布，將在2025年12月23日前，回購多達1.1兆日圓或23.7%（不含庫存股）股票。本田在報告中提到，截至 2024 年 3 月的全年營業利潤為 1.382 兆日元；日産為5687億日元，相加接近兩兆；以2023年來看，雙方合計的全球銷量為735萬輛，若將三菱汽車包含在內，將達到813萬輛。僅次於第1的豐田集團的1123萬輛和第2的德國福斯集團923萬輛，躍居世界第3。本田週二（24日）盤中股價一度大漲17.1％，最高觸1945日圓，創下該公司自2008年10月以來最大單日盤中漲幅，隨後漲幅收斂，收盤股價暫報1432日圓，漲幅12.2%；日產汽車股價收在477日圓，漲幅6%。