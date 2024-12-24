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國民黨上周五在立法院會強行通過三爭議法案，包括《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》，而日前民進黨立委王義川在社群平台貼出影片，寫道「教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會！白藍惡修三法說明會，苗栗南庄」，挨轟是政治進入校園引發熱議，讓飽受爭議的王義川再添一筆，台北市議員柳采葳今日表示，有大學校園出現台灣經濟民主連合主辦的「民主防衛青年營」招募海報，痛批青鳥滲透校園，企圖將政治黑手伸入校園，是假民主、真洗腦，舉著抗中大旗一條龍培養「綠衛兵」。柳采葳指出，有學生投訴銘傳大學法律系佈告欄出現台灣經濟民主連合主辦的「2025台灣民主防衛青年營」招募海報。林同學表示，該營隊招募海報是昨日看到的，跟法律完全無關的資訊，卻出現在法律系系辦的佈告欄，校園應是乾乾淨淨的學習環境，呼籲執政黨不要讓政治滲透校園。柳采葳直言，該營隊活動報名資訊不透明，內容僅提及結合民主防衛核心議題探索台灣國家安全與應對統戰、滲透等關鍵議題上的防衛策略。活動對象包括關心中共對台統戰、民主防衛與國際情勢的大專校院學生及研究生，高中生還採邀請制，活動地點則是錄取後私下通知。柳采葳指出，台灣經濟民主連合近日舉辦的「冬季青鳥活動」，才被爆出台南大專中心號召就讀台南學校的高中至研究所學生，北上前往立法院現場聲援「冬季青鳥運動」，並補助車資最高2700元，企圖阻止法案三讀通過。如今又在校園內宣傳「抗中營隊」，將政治黑手伸入校園，以民主防衛之名，行洗腦學生之實。柳采葳指出，上週民進黨立委王義川於苗栗向孩童宣講「藍白惡修三法」，還得意高喊「教育要從小做起」、「不放過任何可以宣導的機會」。種種劣跡顯示，民進黨舉著抗中大旗一條龍培養「綠衛兵」，試圖操控青年思想，影響青年的認知與價值觀、扼殺他們獨立思考的機會。