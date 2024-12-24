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美中科技戰再度升溫，拜登政府在卸任之際，再度祭出管制措施，美國貿易代表辦公室昨（24）日宣布對中國製造的成熟製程晶片發起「301 調查」，將留給下任總統川普選擇是否對這些晶片課徵更高的關稅。美國貿易代表辦公室宣布，將援引《1974年貿易法》（Trade Act of 1974）第301條，對中國成熟製程晶片進行全面調查，並稱中國當局經常採取不符市場規則的政策與作法，嚴重損害市場競爭，因此將評估美國在電信、電網等多種領域，對中國成熟製程晶片的依賴度。但中方則反駁，美方說法站不住腳，且將擾亂全球晶片供應鏈，強調將採取一切必要措施，來維護其合法權益。近年來​​​​​中國透過大力投資，擴增晶圓代工成熟製程產能，導致供過於求情況，為了填補產能，中企多次大降價搶單，對台灣業者造成衝擊。而現在美方啟動調查，台灣半導體供應鏈指出，此舉有望使中國廠削價競爭搶單的壓力銳減，但台廠在中國的產能也可能受到波及，整體而言仍是利大於弊，中國成熟晶圓代工業者可能無法再享受補貼政策，難以再殺價搶單，有助於產業回到健康狀況。對此，中國商務部發言人昨日表示，美國的「301 調查」明顯具有單邊、保護主義色彩。此前美國對華「301 關稅」已被世界貿易組織（WTO）裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員反對，中方已多次向美方提出嚴正交涉。中國商務部發言人稱，美方通過《晶片與科學法》，為本國晶片產業提供巨額補貼，美國企業佔據全球晶片市場近半份額，卻指責中方是「非市場做法」，渲染中國產業威脅，這明顯自相矛盾，完全站不住腳。消息一出也激勵台灣相關個股有強勁表現，其中漢磊來到漲停價50.4元，連帶嘉晶也同步攻上漲停。此外，世界先進也一度亮燈漲停來到105元，隨後漲停打開，終場上漲6.8元或7.11%，收在102.5元。此外，聯電今日也爆量上漲，成交量來到13萬3161張，位居個股成交量排行榜冠軍，終場則是上漲1.1元或2.56%，收在44元。其他個股也有好表現，穎崴上漲逾6%，華泰上漲逾4%，晶心科上漲逾3%，南亞科、華邦電、力旺、日月光投控、茂矽、旺宏、東研信超、友威科上漲逾2%。