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▲小吳與紀卜心坐在一旁，刻意保持著安全距離，小吳幽默寫下註解「終於破冰同台」，紀卜心則附上笑臉表情回答「我們之間需要冷卻」，交情似乎恢復如初。（圖／翻攝自紀卜心IG）

▲小吳為十盛假奶事件發影片道歉，而當時紀卜心的道歉文不被民眾買單，引發一波抵制潮。（圖／翻攝自見習網美小吳YouTube）

時尚美妝網紅紀卜心及百萬YouTuber「見習網美小吳」的好友情圈內皆知，今年7月兩人共同創立的手搖飲品「十盛」爆出標示問題引發爭議，雙方接連出面道歉，形象大受打擊，事後兩人鮮少同框，直到近日小吳的動態終於見到紀卜心的身影，原來他們與大夥友人提前歡度聖誕節，怎料兩人一見面看著彼此的眼神，卻流露出不知該說什麼的神情，似乎有些尷尬的互動全被拍，也讓小吳事後不禁自嘲：「終於破冰同台？」也讓紀卜心以8字回應對方「我們之間需要冷卻。」小吳昨（23）日透過社群曬出動態，透露他與一群友人歡聚過節，還準備玩交換禮物的活動，而在畫面中還驚見許久沒合體同框的紀卜心，可以看到小吳與紀卜心明明坐在一旁，卻刻意保持著安全距離，兩人視線還遲遲不敢交會，連忙用手捂嘴，默默散發出了尷尬氛圍，這段互動全被拍了下來，小吳不諱言寫下註解，「終於破冰同台」，紀卜心看到後便轉發動態，還附上一個笑臉回答「我們之間需要冷卻」，互開玩笑的互動，顯然交情並沒有因為手搖飲風波受到影響。事實上，紀卜心和小吳共同創立的手搖飲品牌「十盛奶茶」，今年7月遭踢爆奶茶乳源標示不明，標榜使用「北海道牛乳」，但實際上成分有摻雜奶精，引起民眾不滿，顯然有詐欺、廣告不實之嫌，隨後二人陸續道歉，但有網友不買單，認為紀卜心只有文字說明卻沒拍道歉影片，因此到紀卜心YouTube頻道留言，結果遭到紀卜心回嗆「你是文盲？」惹來一波民眾抵制該品牌，而小吳方面則坦承「從一開始這個配方出來時，我們就知道熟成生乳裡面含有奶精」，不過初心並沒有想要欺瞞消費者。然而，十盛風波不到時隔兩個月，今年9月紀卜心又在小吳的影片中惹出爭端，原來小吳團隊日前到日本遊玩，不免俗要逛街購物，當紀卜心走進精品店挑衣服時，動作大力地拉要價萬元以上的衣服領口，結果被網友點名態度及品行不佳，「領口這樣拉的嗎」、「我昨天看到這幕也傻眼，超級沒水準」、「像市場大媽在逛街，東拉西扯」，對此紀卜心則虛心接受指教，「抱歉，以後會注意，我不是故意的」，才讓風波逐漸平息。