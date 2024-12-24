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▲齊秦遭大陸狗仔爆料罹癌，還是肺癌晚期，還被爆料目前人在北京治療。（圖／齊秦 臉書）

▲齊秦小24歲的老婆孫麗雅發文回應罹癌謠言。（圖／孫麗雅 微博）

「情歌王子」齊秦過去曾以一曲〈大約在冬季〉爆紅，豈料他上個月因聲帶發炎而無預警取消在平陽的演出，今（24）日就被大陸狗仔爆料罹癌，還是肺癌晚期，目前正在北京治療，對此姊姊齊豫回應表示齊秦上月演唱會取消僅是因為感冒身體不適，而齊豫的經紀人張姐則是駁斥：「不知哪來的傳聞！」就連齊秦小24歲的老婆孫麗雅都發文：「求求各位別咒了！」齊秦今天被大陸狗仔爆料，指出齊秦在經過多方檢查後確診肺癌晚期，不過齊秦目前雖然病況不樂觀，不過他卻並未選擇住院治療，而是選擇留在北京，並定期到醫院回診、檢查，甚至還會與朋友會面，對於後續的演出活動也有計畫參與。對此，齊豫發聲回應病況，指出齊秦只是單純感冒：「我們正好和小哥（齊秦）經紀人一起，小哥之前感冒喉嚨是有不適，目前恢復中，也持續有工作。謝謝大家關心！」另外根據《三立新聞網》報導，齊豫的經紀人張姐也發聲駁斥，表示齊秦沒有罹癌：「我們在內地，剛在工作，不好意思，剛滾石同事也通知了齊姐，說大家都在找她，才知道。我們正好和小哥（齊秦）經紀人一起，小哥之前感冒喉嚨是有不適，目前恢復中，也持續有在工作。不知哪來的傳聞，謝謝大家關心了！張姐合十。」也表示齊秦年底的跨年演唱會會如期舉行。小齊秦24歲的老婆孫麗雅也發文：「哎呀！一早醒來，突然聽見這麼好笑的消息，我怎麼都不知道他肺癌晚期，我發現藝人不是自己病死，而是被別人咒了。」孫麗雅強調：「首先小哥身體很健康，他最近只是被孩子傳染肺炎支原體和腺病毒導致喉嚨潰瘍，一直在積極治療，至於各種癌，求求各位別咒了，人家好著呢？正在陪孩子們呢。」