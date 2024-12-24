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▲謝金燕化身成「聖誕姐姐」熱跳〈Last Christmas〉，不忘興奮喊：「聖誕節啦，聖誕姐姐來了」，性感又不失帥氣的裝扮相當吸睛。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

▲謝金燕凍齡狀態讓粉絲驚呼連連：「完全不像快50了！」發問怎麼能愈活愈漂亮。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

▲謝金燕今年4月參加中國大型綜藝實境節目《乘風2024》，正式打開對岸演藝市場，再攀演藝事業高峰。（圖／翻攝自謝金燕IG）

「電音女神」謝金燕出道多年，擁有精緻臉孔與魔鬼身材，登上舞台更是魅力無法擋，還因一首電音夯曲〈姐姐〉紅遍世界各地，而受封「全民姐姐」的稱號，平時保養得宜的她，絕佳體態與凍齡顏值完全看不出實際年齡49歲，收服大批粉絲的心，然而今（24）日恰逢平安夜，謝金燕也在這個特別的日子送上寵粉福利，透過社群平台發佈一段短片，見她精心打扮化身成「聖誕姐姐」，搭上應景聖誕曲〈Last Christmas〉火辣熱舞，性感又不失甜美的畫面讓人看了心花怒放。謝金燕稍早在社群曬出短片，見她不畏低溫以一件短版紅色背心入鏡，下擺另類剪裁露出兩側腰際，大片白皙肌膚一覽無遺，再加上領帶、手套及垂墜項鍊加以點綴，性感又不失帥氣的裝扮相當吸睛，而謝金燕也特別化身成「聖誕姐姐」熱跳〈Last Christmas〉，她不時對著鏡頭放電，不時跟著音樂節奏舞動，律動感及表情魅力專業又自然，還不忘向粉絲們喊話：「聖誕節啦，聖誕姐姐來了」，驚喜畫面引來許多粉絲刷一排愛心。謝金燕影片一曝光，不少粉絲留言祝福：「天天開心」、「很唯美的女神要開心喔」、「美女聖誕節快樂」，也有人驚呼謝金燕的狀態超級不科學，「妳才25吧」、「年齡是可以按暫停的嗎」、「怎能越活越漂亮，越長越年輕」、「完全不像快50了」，也有部分死忠粉絲提前祝她明日「生日快樂」、「恭喜又一歲了！」事實上，謝金燕打滾演藝圈超過24年，至今仍是人人心目中不敗女神，今年4月更勇於突破舒適圈，參加中國大型綜藝實境節目《乘風2024》，正式打開對岸演藝市場，也是第一位踏上此節目的台語唱跳歌手，一路過關斬將成功挺進總決賽，最後於第19名止步未能成團，不過仍以〈Nobody〉公演舞台獲得「年度乘風舞台獎」，也讓她人氣再度飆升，演藝事業更上一層樓。