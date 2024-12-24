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▲薔薔（右）和妹妹林嘉珍（左）之前常常一起拍片，最後卻撕破臉。（圖／薔薔臉書）

女星薔薔（林嘉凌）以嗆辣風格走紅，前陣子常和妹妹（林嘉珍）一起拍片，不過今年7月姊妹倆正式切割，薔薔也說妹妹已經「失控了」，近來她登上節目《單身行不行》，透露爸爸在憂鬱症痊癒後親自到中國看看妹妹開的公司究竟長怎樣，後來才發現根本沒這回事，甚至還拿他給的一百萬元養酒店小姐，打算明年一月把女兒抓回台灣選里長。薔薔在《單身行不行》中控訴妹妹的失控行徑，之前妹妹曾說家人都沒去中國看過她，爸爸憂鬱症好了之後，決定去一趟看看女兒，薔薔說：「她不是有開公司嗎，看她搞什麼，結果是給人家請的，我爸爸說是老鼠會。」後來去妹妹家，發現家中有酒店妹的化妝品跟內衣：「我爸給她的一百萬元都花在那女生身上花到沒有的，看她錢沒了，我爸還騎腳踏車去幫她存2萬元。」薔薔又說，爸爸決定幫妹妹把行李收一收，明年讓她回台灣選里長，來賓之一的何妤玟驚訝問：「里長不是要投票，妳爸怎麼會知道她會當選。」薔薔說：「我爸爸是我們社區30幾年的主委，我爸會看著她，處理所有的東西。」還打包票到時候妹妹一定會當選里長，爸爸會負責：「至少在家有人盯她，總比在外面跟那些酒店小姐把我們家敗光好。」薔薔今年7月出席記者會時透露，自從妹妹2017年去中國發展就幾乎都沒有回家，讓患有憂鬱症的爸爸十分擔心，固定會匯錢給妹妹，有時候甚至一百萬元會在短時間內花光，為了幫助妹妹，薔薔當時還把自己的抖音帳號給妹妹經營，沒想到妹妹竟以她的名義詐騙，讓她心寒。