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立法院今（24）日行使大法官同意權投票，包括正副院長以及5名大法官共7名被提名人，不過因藍綠白沒有一致支持的人選，7名大法官被提名人都未獲通過，其中最特別的是台大國發所教授劉靜怡，雖獲民眾黨支持，但卻被民進黨封殺。民進黨團總召柯建銘還表示，任何人投給劉靜怡就是開除黨籍。對此，名嘴歷史哥李易修指出，對賴清德來講，接下的危機就會從四面八方襲來，內部蠢動的人，就會認為賴清德的權威有限。歷史哥李易修今日在節目《大新聞大爆卦》表示，這件事比三法過關還要嚴重，因為三法過關是必然的，而賴清德自開始選總統，接任民進黨領袖以來，內部問題一直是用透過形塑外部共同敵人的方式來反哺到自身團結，「他對內部是不太溝通的，是用強壓的方式」，而這招在此次徹底破碎。歷史哥說，在野黨這次很聰明，這次國民黨堅定地反廢死，以反廢死作為道理，那大法官7名被提名人就被通殺了，「這就是整個運作的內在邏輯，而這個邏輯的誕生，對賴清德來講，接下的危機就會從四面八方襲來，內部蠢動的人，就會認為賴清德的權威有限。」歷史哥也說，民進黨有些立委在表決時跑掉，跑得好遠，甚至還有人「宇宙大爆炸」去了，且要選高雄市長的強力競爭者，不約而同消失，隔天又神采奕奕、不約而同出現，這代表高雄這局戰場，賴清德已經徹底失去控制，潘孟安已經提前出局了，代表陳其邁的主導是非常強勢的，而陳其邁焦慮感很重，因為不知道下一步要去哪裡，什麼都沒有，只剩下鬥爭，「所以民進黨內部鬥性又重新回來，這才是這兩件事結合在一起所呈現的結果。」