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今（2024）年6月13日開出的3.52億元威力彩頭獎，開在桃園市中壢區「金沙彩券行」，而且1注獨得。台灣彩券公司總經理謝志宏今（24）日透露，中獎人是1名退休的印刷廠老闆，並靠「自選號」中了頭獎， 在領獎時更透露投注秘辛，不僅自己夢到號碼，然後讓從沒中過獎的老婆及小兒子自己花錢各買1注，在剔除他們的號碼後，自選5组碼投注，還找到彩券行提供曾出現在大兒子夢境中類似的三色貓紅包袋投注，結果真的幸運中頭獎。謝志宏進一步說明，中獎人是跟大兒子一起來領獎，年約65歲，他來時透露，自己有夢到2-3個號碼，結果大兒子說當天他也夢到三色貓紅包袋，後來，中獎人先讓從沒中過任何獎的小兒子及老婆，自己花錢各買1注威力彩，然後把出現在彩券上的號碼全部去除，自己拚湊出5組號碼。不僅如此，夢到三色貓紅包袋的大兒子，也決定到附近彩券行繞繞，看有沒有彩券行提供印有類似三色貓紅包袋，結果還真的找到，並買了5注威力彩，結果其中1注中了3.52億元，也讓謝志宏直呼「真的很玄」。