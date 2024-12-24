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外傳美國AI科技大廠輝達（NVIDIA)海外總部擬設在台北市，但提出總部土地需求達3公頃以上，台北市長蔣萬安今（24）日表示，市府會盡力克服困難，全力爭取輝達在台北設立總部。台北市長蔣萬安今（24）日表示，定排除一切困難，積極爭取輝達在台北市設立總部。蔣萬安今日下午前往新北市政府，出席雙北世壯運組委員會第8次委員會議，並與新北市長侯友宜一同受訪。媒體詢問輝達外傳要來台灣設總部，北市有意爭取，但民進黨市議員何孟樺說台北市根本沒有地，怎麼爭取？蔣萬安回應表示，「我們都有跟輝達保持密切的溝通跟聯繫，我們一定排除一切困難，積極爭取輝達在台北市設立總部。」侯友宜表示，站在新北市在這段時間也是不斷的、積極的去爭取，因爲光AI的產業鏈在最重要的50強裡面，新北市就佔了26強，新北市也準備了幾塊非常適當的地點，以及在整個優惠的措施上，來跟輝達做一個報告。不過無論結果如何，都會積極的希望台灣的經濟因爲輝達進來會更好。