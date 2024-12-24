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▲洛杉磯道奇隊的大谷翔平隊友「西語老師」Teoscar Hernandez，休賽季和道奇隊的續約談判遲遲無法達成協議。（圖／美聯社／達志影像）

道奇想延攬鈴木誠也有難度！洛杉磯道奇和本季奪冠的大功臣之一「西語老師」Teoscar Hernandez，雙方在談判續約路上陷入僵局，使得道奇將芝加哥小熊的日籍強打鈴木誠也，列入Teoscar Hernandez的離隊備案人選。因和大谷翔平交流西班牙語，而被取了綽號雖然Teoscar Hernandez對續約道奇展現極大的意願，但鈴木誠也本季表現不俗，總計出賽132場，打擊率2成83，敲出21轟外加73分打點，旅美後的表現漸入佳境，是相當理想的替代人選。不過《The Athletic》記者Ken Rosenthal近日指出，