道奇想延攬鈴木誠也有難度！洛杉磯道奇和本季奪冠的大功臣之一「西語老師」Teoscar Hernandez，雙方在談判續約路上陷入僵局，使得道奇將芝加哥小熊的日籍強打鈴木誠也，列入Teoscar Hernandez的離隊備案人選。不過根據美國媒體《The Athletic》近日報導，指出小熊恐怕不會輕易放走鈴木誠也，這也將讓道奇的備案出現變數。
道奇放眼第3位日球星 小熊不想輕易放人
因和大谷翔平交流西班牙語，而被取了綽號「西語老師」的Teoscar Hernandez，本季出賽154場，打擊率2成72，敲出生涯新高的33轟，外加99分打點，是道奇重要的進攻長槍。
雖然Teoscar Hernandez對續約道奇展現極大的意願，但傳出雙方對於平均年薪和簽約金，遲遲無法無法達成一致，可能將導致其他球隊出手搶人。
對此情況，有消息指出道奇試圖尋找備案，並打算延攬小熊的鈴木誠也，成為繼陣中大谷翔平、山本由伸後，第3位的日籍球星。鈴木誠也本季表現不俗，總計出賽132場，打擊率2成83，敲出21轟外加73分打點，旅美後的表現漸入佳境，是相當理想的替代人選。
不過《The Athletic》記者Ken Rosenthal近日指出，雖然小熊在外野簽下了Kyle Tucker，但他們意識到了右打者的重要性，因此可能將不會輕易放人，也為道奇的理想規劃添上了些變數。
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因和大谷翔平交流西班牙語，而被取了綽號「西語老師」的Teoscar Hernandez，本季出賽154場，打擊率2成72，敲出生涯新高的33轟，外加99分打點，是道奇重要的進攻長槍。
雖然Teoscar Hernandez對續約道奇展現極大的意願，但傳出雙方對於平均年薪和簽約金，遲遲無法無法達成一致，可能將導致其他球隊出手搶人。
對此情況，有消息指出道奇試圖尋找備案，並打算延攬小熊的鈴木誠也，成為繼陣中大谷翔平、山本由伸後，第3位的日籍球星。鈴木誠也本季表現不俗，總計出賽132場，打擊率2成83，敲出21轟外加73分打點，旅美後的表現漸入佳境，是相當理想的替代人選。
不過《The Athletic》記者Ken Rosenthal近日指出，雖然小熊在外野簽下了Kyle Tucker，但他們意識到了右打者的重要性，因此可能將不會輕易放人，也為道奇的理想規劃添上了些變數。