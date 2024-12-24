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▲杉本裕太郎在社群媒體上分享自己到訪銀座某間眼鏡店時收到了「BIG BOSS」新庄剛志給的驚喜。（圖／取自杉本裕太郎IG）

日本火腿主帥「BIG BOSS」新庄剛志被譽為最潮的日職監督，日前他在選秀會上亮麗現身，歐力士重砲杉本裕太郎還私下問了他眼鏡是在哪裡買的，沒想到新庄監督直接送禮，讓他驚呼，「太帥了吧！」而回顧過往兩人在球場上有過小插曲。杉本裕太郎在社群媒體上分享自己到訪銀座某間眼鏡店時收到了驚喜，他戴上兩副不同的眼鏡，並解釋，「因為選秀時看到Big Boss的眼鏡很帥，我就私訊問他在哪裡買的。今天來店裡購買時，店員告訴我，『這是Big Boss送您的禮物』，送了一副和我買的不同的眼鏡。太帥了吧，真的非常感謝！」並標注新庄剛志。兩人過去在球場上也有過一段小插曲，2002年8月6日，上季剛以32轟拿下洋聯全壘打王的杉本裕太郎，此役前兩打席都被火腿先發投手田中瑛斗丟觸身球，第二次挨球襲後，杉本裕太郎非常不高興地朝投手丘走，並說了一些話，當下田中瑛斗脫帽致歉，但局面一度緊張也出現兩隊板凳清空的畫面。杉本裕太郎隨後走向一壘，新庄監督上場也走向一壘，直接向杉本裕太郎致歉，化解這次衝突，現場觀眾也響起掌聲。