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2024年台北國際城市青少棒錦標賽進入預賽最終戰，二重與卑南之戰3局上，陳瑞鑫保送上壘後不斷被投手牽制，場面頓時有些混亂，但下一棒的林敬慶冷靜完成觸擊任務，最終讓陳泊佑與王聖穰接連送回分數，奠定勝基，負責推進的林敏慶也得記上一功。「他一直是我們陣中表現相對穩定的選手，守備中規中矩，打擊也不錯。」二重教練邱耀宇說：「今天前半段能一分未失，他引導投手的功勞很大，也會適時指揮全隊。」擔任第8棒的林敏慶雖然沒有安打，但無論是犧牲觸擊或守備都帶給全隊安定感。他賽後表示目標就是球隊贏球，「與其賭我那一棒，倒不如把機會做給隊友，當時打算無論是直球或是變化球，投進好球帶我就點，一定要達成任務。」林敏慶今年入選U15世界盃國家隊，雖然只出賽一場，他覺得收穫不少，「主要是加強引導投手的能力跟培養經驗，我覺得回來後能感覺到自己的進步。」另一場地的新生公園棒球場也有精彩好戲，長安國中投手沈立宸對決大園國中張可洛，兩，完成兩人在青少棒階段的首度對壘，最後長安5局下半連灌5分，靠著黃子齊的3分打點二壘安打賞給大園3連敗，張泰山是中職史上最偉大打者之一，20年球員生涯留下289轟、2134支安打、1338分打點，8屆最佳十人、3屆全壘打王、2003年年度MVP，沈鈺傑則是11年繳出50勝45敗、68中繼36救援的全能投手，如今都已是職棒教練與球團高階人員，也看著自己的兒子在場上逐漸發光。