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每逢秋冬是呼吸道傳染高峰期，疾管署今（24）日表示，國內上週新增23例流感併發重症病例、6例流感死亡病例。死亡個案中最年輕為北部40多歲女性，本身有高血壓、甲狀腺疾病病史，發病當天到急診就因急性心肺衰竭死亡。疾管署表示，上週新增23例流感併發重症病例，急診就診病例百分比達10.8%，接近流行閾值11.0%，疫情即將進入流行期。本流感季從10/1到12/23間，已累計350例，年齡層以65歲以上長者為多，佔57%，另死亡病例累積75例，死亡數為近10個流感季最高，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。疾管署表示，新增死亡個案中，最年輕的為北部40多歲女性，。12月中旬出現腰痛、血尿症狀，急診診斷是泌尿道結石，過幾天流感發病出現發燒、呼吸困難情形，急診檢查發現有低血氧狀況，胸部X光顯示兩側有肺炎情形，確定是A型流感，感染H1N1病毒。因流感流感併發肺炎，加上本身有甲狀腺疾病，使用抗病毒等藥物治療後病況仍惡化，出現甲狀腺風暴和敗血症，導致急性心肺衰竭死亡。疾管署表示，截至12/23為止，公費流感疫苗接種數約570萬人次，疫苗使用率86.6%，低於去年同期625萬人次。另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.9%，學齡前幼兒則為62.2%，皆尚未達接種目標，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾儘速前往接種。疾管署提醒，時序鄰近年末，許多民眾探親及旅遊活動頻繁，疾病傳播風險增加，且隨著氣溫驟降低，呼吸道病毒將更活躍，呼籲65歲以上長者、幼兒、慢性病患等高風險族群，儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。