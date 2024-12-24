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▲中科院航研所研發無人機AI情資中心（圖／記者呂炯昌攝）

▲中科院航研所研發輕兵器射擊訓練模擬器（圖／記者呂炯昌攝）

▲中科院航研所研發通用型飛行模擬驗證平台。（圖／記者呂炯昌攝）

▲中科院航研所城鎮戰鬥場景VR系統。（圖／記者呂炯昌攝）

▲中科院航研所城鎮戰鬥場景VR系統。（圖／記者呂炯昌攝）

▲中科院航研所城鎮戰鬥場景VR系統。（圖／記者呂炯昌攝）

國家中山科學研究院今日邀請媒體前往位於台中的航空研究所採訪8項「模擬系統研發成果」，包括「城鎮戰鬥場景系統」、「無人機飛行模擬器系統」、「高鐵駕駛系統」、「輕兵器射擊訓練模擬器」與「無人機AI情資中心」，及首次對外展示的「飛行駕駛體驗平台」、「機動型無人機飛行模擬器」與「通用型飛行模擬驗證平台」。無人機在俄烏戰爭中大放異彩，中科院今天也展示自主研發的「無人機AI情資中心」，不僅具有戰情看板、即時影像及數據分析，更導入生成式AI、GPT模型，即時分析辨識影像，迅速掌握戰場動態。其中在「無人機AI情資中心」部分，中科院人員表示，此系統是中科院為無人機建立的影像數據共同情資平台，具各型無人機即時影像、戰情看板功能，平台已導入生成式AI、GPT模型，可即時分析及辨識串流影像，輔助人員迅速掌握戰場態勢。平台也具歷史影像分類管理及AI智能影像辨識功能，支援快速的找到重要影片及關鍵畫面，有效減輕人員判讀的負擔及節省時間。