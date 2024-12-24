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▲28萬份「臺灣尚勇」的春聯已經印好，27日起在全台236個公開據點將同步開放索取。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2024.12.24）

台灣隊在世界棒球12強賽勇奪冠軍，中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別印製寫上「台灣尚勇」的春聯28萬份，27日全台236個公開據點將同步開放索取。26日下午5點半起，將在台中市南屯區水安宮廣場（捷運水安宮站）前首發1萬張，每人限領2張，送完為止。先前印製「台灣尚勇」春聯的消息甫公布，立刻吸引大批民眾留言想索取，更有破千據點搶著報名。今（24）日蔡其昌在臉書公布27日全台236個公開免費索取點，以及26日下午5點半將於台中南屯水安宮廣場首發萬張、29日晚間6點回到母校清水國中親自發送春聯的資訊。蔡其昌表示，2024年11月24日是台灣棒球迷永遠會記得的一天，那天晚上在社區、在高樓、在全台每一個角落，甚至遠在東京巨蛋，還有全世界的台灣人，「我們都緊緊團結在一起為Team Taiwan集氣加油」，直到拿下世界冠軍的一刻，一起落下眼淚。為了紀念12強冠軍，也向「台灣尚勇」這首團結國人的應援曲致敬，特別準備28萬份春聯，也感謝全台灣各位朋友、網友、店家、服務處提供的領取點，讓大家都比較方便領取，希望國家能夠繼續「勇」下去！