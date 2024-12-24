我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案及政治獻金假帳案，被收押至今，傳本週可能被起訴，政治評論員吳靜怡表示，柯文哲過往遭人檢舉時總能成功扮演被受迫害的角色，靠的是民眾黨的包庇與捍衛，如今整黨深陷政治獻金案，是因為共謀犯罪，「台灣民眾黨的黨名如果也是貪污犯偷來的，那麼民眾黨改革，應該從黨名改起。」根據《鏡週刊》報導，柯文哲被爆料在卸任台北市長前，帶著貼身帳房橘子許芷瑜快閃訪問新加坡，而威京集團總裁沈慶京則帶著財務助理前往，2人在星國密會；此外，檢廉還查出2人密會逾12次，過程中都沒有隨扈陪同，僅橘子許芷瑜跟隨，沈慶京則由心腹朱亞虎帶路。吳靜怡今（24）日在臉書發文表示，「柯文哲無論在哪裡，他總是一個被受迫害的柯文哲」，據媒體報導，在土城的柯文哲還是跟檢方強調自己在結婚第一晚就把存摺及印章交給太太陳佩琪、當年他阿公被國民黨抓去等等說詞，「荒謬但不意外，一方面強調錢是太太管之外，還曾親口證實貼身秘書『橘子』許芷瑜負責幫他收錢及轉交政治獻金，一副他最乾淨沒碰錢的樣子！」吳靜怡質疑，沈慶京、柯文哲兩人前後密會逾12次，恐怕比柯文哲和陳佩琪獨處約會的次數還多，「兄弟倆談的不可能是愛情，那麼就是錢吧！是否有海外交付現金？許芷瑜是否就是柯文哲的車手？」吳靜怡指出，柯文哲卸任前特別快閃到新加坡，隨行秘書許芷瑜也有一起去，據媒體報導，正好沈慶京也帶著財務助理四人同日期離境前往新加坡，而橘子許芷瑜回國後跟陳佩琪一樣，去ATM多次進行存款動作，疑似海外交付現金可能。吳靜怡接續指出，「台智光案」柯文哲遭人檢舉時，柯文哲就說蔣萬安到處潑糞，陳智菡甚至還掏出不應該帶回家的公文，許多行徑都能發現，柯文哲動用民眾黨公權力和媒體輿論能力，集體不斷捍衛柯文哲的各種弊案，包含魚果市場、北士科、南港轉運站等等。吳靜怡表示，這週「京華城案」、「政治獻金案」即將起訴，「這並不是一個段落，而是剛開始，若民眾黨不跟柯文哲切割，繼續任由第三大黨勢力包庇柯文哲和其共犯，那麼只會更快速解體。」吳靜怡強調，民眾黨現在深陷的政治獻金案，不是單純柯文哲一個人的問題，而是整個機構共謀犯罪的問題，「而這些人從八月開始，整天嚷嚷，讓人討厭。台灣民眾黨的黨名如果也是貪污犯偷來的，那麼民眾黨改革，應該從黨名改起。」