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中國黃金前董事長、中共黨委書記陳雄偉今年7月起失聯，後被證實與杭州浙江華僑系非法集資詐騙案有關，中國監察單位指其涉嫌嚴重違紀違法，調查人員在陳雄偉及其家人、關係密切的異性住所內搜出大量黃金、金飾和珠寶等財物，且由於數量驚人消息曝光後一時掀起熱議。根據《第一財經》報導，中共中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組與天津市紀委監委共同通報，中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（以下簡稱「中國黃金」）原黨委書記、董事長陳雄偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。中媒稱，陳雄偉去年6月達法定退休年齡，中國黃金公告陳雄偉已向董事會提交辭職報告，申請辭去公司董事長、董事等職務，但自今年7月起陳雄偉與外界失聯，時間正值中國黃金與杭州浙江華僑系非法集資詐騙案有關。報導指出，該案件涉資70億元，其中逾半金額為黃金理財產品。中國黃金集團聲明指出，從未與浙江華僑系合作，並指責後者冒用公司名義簽訂相關協議，但事後卻被踢爆中國黃金高層包含陳雄偉等人曾與涉案企業有業務往來並公開站台。陳雄偉自2012年起擔任中國黃金高層職位，調查人員在他家中發現大量黃金珠寶，且與他關係密切的家人與異性住所內也找到相關財務。公開資料顯示，中國黃金是中國黃金行業中唯一一家央企，專注於黃金珠寶生產與銷售，其母公司中國黃金集團控股多家上市公司，包括中金黃金、中國黃金國際及中金輻照等。值得注意的是，陳雄偉是今年以來中國黃金集團第三位接受調查的高層人員。此前，母公司前黨委書記、董事長盧進於9月被查，副總經理趙占國則於12月落馬。三人均涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受相關部門審查與調查。