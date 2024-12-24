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AI醞釀大商機，國泰投信專家看旺2025台股走勢，盤面多聚焦半導體和AI概念股，產業界對AI的需求將逐漸落地至AI PC等終端電子產品，對台灣的電子產業來說，將迎接一波巨大商機，此外，金融股也同樣有看頭，預期明年有望為大盤挹注更多成長動能，專家建議，掌握產業輪動補漲機會將更顯關鍵，投資人可善用市值型ETF。AI的崛起成功帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈成長，促使台股今年屢創新高，一度登上2萬4千點紀錄。國泰投信董事長張錫指出，明年在各項科技更加成熟的前提下，預期AI邊緣運算需求的未來年複合成長率應能達到25%，加上台灣在先進製程的領先地位，預估未來3到5年間的台灣外銷訂單會以超過長期平均的增速大幅擴張，看好大盤將保持上行動能，建議投資人可主攻市值型ETF積極布局。自川普確認當選美國下任總統後，市場擔心川普效應再現，對全球股市帶來強力衝擊，然而，張錫表示，關稅政策在施行面有一定難度，預估對通膨的影響有限，且關稅議題仍需時間發酵，最快得到明年下半年才較有感。國泰投信指出，明年國際上的產業發展趨勢仍會聚焦AI，近期AI題材更是成為中美科技競爭的主戰場，而台灣在AI軍備競賽中擁有不可或缺的地位，在擁有堅強的技術實力下，更應積極參與和國際接軌合作的可能，確保在AI發展路上不缺席。此外，國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏也說明，美國經濟呈現長期受壓抑情形，預期接下來長債利率向上、短債利率下降是必然現象，預估最慢2025年上半年可看到殖利率曲線完成正斜率，對股債都是雙多，建議投資人核心配置仍可以AI相關產業為主，其中成熟國家表現應會優於新興市場。王誠宏認為，川普上任後，應會以美國製造優先、製造業回流、有利美國者不監管等大方向推展新政策，可能刺激各國廠商設立「多元基地供應鏈」，以迴避川普新政。而川普主張放寬加密貨幣與AI等相關政策，也受全球關注。回歸台股面來看，國泰投信投資長鄭立誠提到，隨著AI應用趨向多元，未來將整合至各類領域，成為打造各項解決方案的關鍵核心，包括城市規劃、智慧醫療、製造業等面向，有助形成完整的AI生態系。產業界對AI的需求也將逐漸落地至AI PC等終端電子產品，對台灣的電子產業來說，會是一波巨大的商機。國泰投信表示，不只科技股漲勢強勁，金融股同樣有看頭；受惠今年國內14家金控獲利高於預期，僅前11月稅後純益高達5714億元，創下史上新高，年增率近6成，預期明年有望為大盤挹注更多成長動能；在明年投資建議上，掌握產業輪動補漲機會將更顯關鍵，投資人可善用市值型ETF，及時掌握上漲行情。