我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2024年邁入尾聲，日本也將迎來新年假期，而今年日本的新年假期加上六日（12月28日至2025年1月5日），最多可以連休9天，是睽違5年的「奇蹟9連休」（奇跡の9連休），不少日本人會與家人團聚外，也會藉此機會出國旅行。日本旅行社調查顯示，約有52萬名日本人會利用今年新年假期出國旅遊，較去年增長約13%；而出遊目的地，台灣成為人氣首選，其次是夏威夷及韓國。根據產經新聞報導，日本大型旅行社JTB對今年日本新年假期（日本稱「年末年始」）旅遊動向的預測顯示，從12月23日至次年1月3日期間，約有2852萬人外出進行兩天一夜以上的旅行，較去年略增0.2%。受物價上漲影響，旅行相關的總消費額將達1兆3460億日圓，較去年增加6.3%。儘管日本今年整體的海外旅行表現低迷，但由於新年假期最多可享有9天連假，預計表現將相當亮眼。從旅行類別來看，國旅人數預計約為2800萬人，與去年持平。海外旅行人數則將達52萬人，較去年增加13.0%，且平均每人花費約27萬3000日圓，較去年成長6.6%，與疫情前的2019年相比，增幅更達35.1%。研判主要受到日圓貶值影響，使旅遊目的地的住宿和生活費用有所增加此次調查是在今年11月透過網路進行，並收集了1764人的回覆。據主要旅行目的地的預訂狀況顯示，日本人今年出國首選台灣，其次是夏威夷與韓國。國內旅行則已「關西」、包含東京迪士尼度假區的「東京」以及「九州」名列前茅。