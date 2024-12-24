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▲餐廳老板娘篠崎泫講述Toyz入獄之後，仍然每週都會將店裡菜色打包給對方試味道。（圖／翻攝YT@Toyz）

▲Toyz團隊也在IG上公布他在牢裡書寫的親筆信。（圖／IG@Toyz）

香港網紅Toyz因販售大麻煙彈遭判刑4年多，目前正在台中監獄服刑中，編號為3469。沒想到這位網路鬼才人在牢裡，依舊能親自操辦自有品牌火鍋店「鍋癮子」的開店試菜事宜，甚至還指名「乃哥」徐乃麟代班美食公道伯，完整手寫信也曝光了。昨（24）日晚間Toyz的YouTube頻道無預警上架新片「這次，換你來公道！我開的火鍋店《鍋癮子》一間充滿記憶點的火鍋店」，找來演藝圈大哥徐乃麟試吃自己新開的火鍋店，並由女友篠崎泫親自接待乃哥。影片尾聲，乃哥也疑惑「Toyz不在這個民間，他去深造了一段時間了，這些東西他真的嚐過嗎？他對料理有要求，他覺得OK才開的嗎？」隨後篠崎泫也坦言「他入獄之後，還是一直持續在試菜」。今（24）日Toyz團隊也在IG上公布他在牢裡不斷書寫的親筆信，除了對火鍋店的食物品相做出意見之外，甚至這部開箱影片的腳本，包含場景、台詞、順序等，以及指定乃哥代班美食公道伯都是Toyz的想法。許多粉絲看完親筆信後，也忍不住驚呼「真正的遠端操控」、「在牢裡都能試菜，真的太狂了」、「才就是鬼才，人在裡面都還在規劃開店做生意，甚至寫腳本拍影片」。