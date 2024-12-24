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立法院今（24）日針對7名大法官人事案進行投票，無人通過，其中民進黨對自己提名的劉靜怡甚至祭出黨紀封殺到底，劉靜怡下午轉發好友文章曝露心情，友人怒轟民進黨不如三歲小孩：「竟然有這麼大的報復心，去羞辱自己的提名人。」劉靜怡的友人Eva Tang發文怒轟民進黨：「對自己提名人都沒有誠信、沒有基本尊重、讓一個有理想專業的人隨時可以成為棄子，這樣的領袖，有能者會跟隨嗎？國家能強大嗎？這樣的執政黨，需要在野黨這個政敵去抵制毀壞嗎？」並為好友劉靜怡抱屈，怒指：「小孩吵架也知道不能把家毀了、不能回頭反咬自己人。」、「就只是因為民眾黨最後支持劉靜怡老師，竟然操作只針對她一人，投下不同意票，而且對同黨立委祭出『開除黨籍』這樣重的處罰，逼他們去當一個不道德、沒信用的人，這是一個民主國家執政黨和執政黨領袖應該做的事嗎？」該名友人表示自己也參與公共事務已久，民進黨今日上演跟國民黨當年一樣的戲碼，指「歷史在重演中前進，前人是多麼的訕笑今日的我們。」