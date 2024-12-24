明天就是聖誕節（12/25），老天爺也非常賞臉提供好天氣，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，明天白天各地高溫達23至26度，降雨機率也偏低，回暖相當明顯，不過週四（12/26）又會有冷空氣，週五至週末（12/27至12/29）冷氣團影響，要留意10度低溫，跨年至元旦還會有冷空氣，強度有待觀察。
明天聖誕節太陽露臉 白天體感溫暖舒適
伍婉華指出，南方雲系帶來的雨勢在今（24）日晚間慢慢趨緩，明天開始各地多雲到晴，太陽有望露臉，只有東半部有零星短暫雨；氣溫回升則非常有感，北部、東北部15至23度，中部16至25度，南部17至26度，東部18至24度，東南部19至25度。
週四迎接冷空氣 週末兩天清晨最冷
伍婉華提及，週四東北季風稍增強，主要受影響的地區是北台灣，北部、東北部16至21度，中部16至24度，南部17至26度，東部19至23度，東南部20至24度，桃園以北、東半部、中南部、澎湖降雨機率提高。
週五冷空氣達到大陸冷氣團等級，週五至週日全台偏冷，北部、東北部11至18度，中部12至21度，南部13至23度，東部14至20度，東南部15至22度，週六和週日清晨氣溫最低，局部空曠地區將會出現10度以下低溫。
下週一（12/30）冷氣團減弱，氣溫略有回升，不過跨年和元旦有觀察到新一波冷空氣接力南下，強度可能是「東北季風」或「大陸冷氣團」，北部及東半部有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，氣象署將會持續觀察。
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伍婉華指出，南方雲系帶來的雨勢在今（24）日晚間慢慢趨緩，明天開始各地多雲到晴，太陽有望露臉，只有東半部有零星短暫雨；氣溫回升則非常有感，北部、東北部15至23度，中部16至25度，南部17至26度，東部18至24度，東南部19至25度。
週四迎接冷空氣 週末兩天清晨最冷
伍婉華提及，週四東北季風稍增強，主要受影響的地區是北台灣，北部、東北部16至21度，中部16至24度，南部17至26度，東部19至23度，東南部20至24度，桃園以北、東半部、中南部、澎湖降雨機率提高。
週五冷空氣達到大陸冷氣團等級，週五至週日全台偏冷，北部、東北部11至18度，中部12至21度，南部13至23度，東部14至20度，東南部15至22度，週六和週日清晨氣溫最低，局部空曠地區將會出現10度以下低溫。
下週一（12/30）冷氣團減弱，氣溫略有回升，不過跨年和元旦有觀察到新一波冷空氣接力南下，強度可能是「東北季風」或「大陸冷氣團」，北部及東半部有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，氣象署將會持續觀察。