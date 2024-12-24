我是廣告 請繼續往下閱讀

▲週三聖誕節回溫明顯，下波冷氣團從週五影響到週末，將會出現10度以下低溫。（圖／中央氣象署）

▲明天聖誕節天氣非常不錯，不僅回暖且水氣減少，各地降雨機率低。（圖／中央氣象署）

明天就是聖誕節（12/25），老天爺也非常賞臉提供好天氣，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，，不過週四（12/26）又會有冷空氣，，跨年至元旦還會有冷空氣，強度有待觀察。伍婉華指出，南方雲系帶來的雨勢在今（24）日晚間慢慢趨緩，；氣溫回升則非常有感，北部、東北部15至23度，中部16至25度，南部17至26度，東部18至24度，東南部19至25度。伍婉華提及，，北部、東北部16至21度，中部16至24度，南部17至26度，東部19至23度，東南部20至24度，桃園以北、東半部、中南部、澎湖降雨機率提高。週五冷空氣達到大陸冷氣團等級，，週六和週日清晨氣溫最低，局部空曠地區將會出現10度以下低溫。，北部及東半部有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，氣象署將會持續觀察。