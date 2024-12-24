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▲柯震東今年度演藝事業成果豐碩，還獲得金鐘獎的肯定，覺得為工作少了很多假期還是挺值得。（圖／New Balance提供）

▲柯震東面對即將到來的2025年抱持平常心。（圖／New Balance提供）

2024年即將進入尾聲，柯震東回顧一整年來的生活，雖然因為工作檔期而犧牲了一些假期時間，但他以《不夠善良的我們》拿下金鐘奬最佳迷你劇集男配角、實力再受肯定，覺還是很值得，不過他仍許願：「希望新的一年，有機會讓我適時地放假充電！」他也透露成立影視製作公司後和同仁們一起過聖誕節，格外有意義，非常難忘。在演藝圈持續走紅的柯震東，再次接下運動品牌New Balance的邀約，和百萬人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」一起演繹新年形象廣告，以「型聚此刻 潮玩新年」為主題，讓他們穿上充滿未來感的WRPD Runner與Y2K潮流時尚的740等兩款經典鞋型，為新春注入新意。柯震東大讚：「這次合作的鞋款不僅功能性強，還能輕鬆搭配日常造型，即使沒運動，穿著它也會覺得自己更有型、時尚感滿滿！」12月底也是送舊迎新的季節，一連有聖誕節、跨年、元旦等假期，柯震東最難忘的聖誕節，就是在成立影視製作及經紀公司「禾豐九路」後的第一個聖誕，和同事們一起在公司布置聖誕樹跟交換禮物，是過往比較少的經驗，也讓他覺得成立公司格外有意義。至於跨年，他說：「最難忘可能會是今年，因為我拍戲不在台灣，要跟劇組一起迎接新的一年，也是滿特別的體驗。」從電影界出道後就大紅，直到最近才接觸劇集的表演就已經很有迴響，還拿下大獎，對此他說道：「一直以來，我都不會侷限自己的表演只能在大銀幕還是小螢幕，而是希望可以嘗試更多不同的角色，讓大家不論是透過電影還是電視劇，都有更多機會看到我演出的作品。」迎向2025，他表示其實每一年都懷抱著平常心，畢竟未來是未知的。當然還是會期許自己一年比一年更好，就看明年會有什麼新的挑戰再來思考如何面對。