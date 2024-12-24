2024年即將進入尾聲，柯震東回顧一整年來的生活，雖然因為工
作檔期而犧牲了一些假期時間，但他以《不夠善良的我們》 拿下金鐘奬最佳迷你劇集男配角、實力再受肯定，覺還是很值得， 不過他仍許願：「希望新的一年，有機會讓我適時地放假充電！」他 也透露成立影視製作公司後和同仁們一起過聖誕節，格外有意義，非 常難忘。
演繹最新未來感時尚造型 今年跨年要離台拍戲最難忘
在演藝圈持續走紅的柯震東，再次接下運動品牌New Balance的邀約，和百萬人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針
菇」一起演繹新年形象廣告，以「型聚此刻 潮玩新年」為主題，讓他們穿上充滿未來感的WRPD Runner與Y2K潮流時尚的740等兩款經典鞋型，為新春注 入新意。柯震東大讚：「這次合作的鞋款不僅功能性強，還能輕鬆搭配日常造型，即使沒運動，穿著 它也會覺得自己更有型、時尚感滿滿！」
12月底也是送舊迎新的季節，一連有聖誕節、跨年、元旦等假期，柯
震東最難忘的聖誕節，就是在成立影視製作及經紀公司「禾豐九路」後的第一個聖誕，和同事們 一起在公司布置聖誕樹跟交換禮物，是過往比較少的經驗，也讓他覺得成立公司格外有意義。至 於跨年，他說：「最難忘可能會是今年，因為我拍戲不在台灣，要跟劇組一起迎接新的一年，也 是滿特別的體驗。」
新年到抱持平常心 希望大小銀幕有更多作品給觀眾欣賞
從電影界出道後就大紅，直到最近才接觸劇集的表演就已經很有迴響，還拿下大獎，對此他說道：「一直以來，我都不會侷限自己的表演只能在大銀幕還是小螢幕，而是希望可以嘗試更多不同的角色，讓大家不論是透過電影還是電視劇，都有更多機會看到我演
出的作品。」
迎向2025，他表示其實每一年都懷抱著平常心，畢竟未
來是未知的。當然還是會期許自己一年比一年更好，就看明年會有什麼新的挑戰再來思考如何面對。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在演藝圈持續走紅的柯震東，再次接下運動品牌New Balance的邀約，和百萬人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針
12月底也是送舊迎新的季節，一連有聖誕節、跨年、元旦等假期，柯
新年到抱持平常心 希望大小銀幕有更多作品給觀眾欣賞
從電影界出道後就大紅，直到最近才接觸劇集的表演就已經很有迴響，還拿下大獎，對此他說道：「一直以來，我都不會侷限自己的表演只能在大銀幕還是小螢幕，而是希望可以嘗試更多不同的角色，讓大家不論是透過電影還是電視劇，都有更多機會看到我演
迎向2025，他表示其實每一年都懷抱著平常心，畢竟未