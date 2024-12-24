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▲波士頓塞爾提克球星Jaylen Brown以5年2億8540萬美元刷新紀錄，2024年成為NBA年薪最高球員，本季薪資達5710萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

▲丹佛金塊球星Nikola Jokic以年薪5520萬美元位居薪資排行榜第3，連續第五季場均24.5分、10.8籃板、7.9助攻，展現其作為NBA最全面球員之一的實力。（圖／美聯社／達志影像）

隨著北美職業運動聯盟的收入屢創新高，頂尖球員的薪資也不斷刷新紀錄。根據最新數據，2024年多位NBA與NFL球員的年薪突破5000萬美元，甚至有超過6000萬美元的巨額合約。而在美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇大谷翔平與紐約大都會Juan Soto更引領大頂薪時代，其中大谷以7000萬美元的年薪穩居榜首。洛杉磯道奇的投打二刀流明星大谷翔平，雖然合約中有97%採取延遲支付，但從年均薪來看，大谷仍是2024年薪資最高的運動員，更在首個賽季就徹底證明了他的價值。今年大谷擊出54支全壘打、130分打點，差一步完成打擊三冠王，毫無懸念地獲得國聯MVP。同時，他也帶領道奇奪下世界大賽冠軍。波士頓塞爾提克球星Jaylen Brown在2024年成為NBA年薪最高的球員。他以5年2億8540萬美元刷新紀錄，本季薪資高達5710萬美元。Brown在2023年簽約後迅速展現價值，率隊奪得NBA總冠軍並榮膺總決賽MVP。丹佛金塊看板球星Nikola Jokic，以年薪5520萬美元位列薪資排行榜第3。他的場均數據驚人，連續第五季交出24.5分、10.8籃板、7.9助攻的成績，成為當今NBA最全面的球員之一。J相比之下，其他聯盟的頂薪顯得稍遜一籌。例如MLS美國職業足球大聯盟的Lionel Messi年薪僅2040萬美元，而NHL國家冰球聯盟也未有超過此數字的球員，與NBA、NFL以及MLB的薪資標準形成鮮明對比。值得注意的是，Juan Soto與Jayson Tatum等球員的新合約尚未生效，一旦執行，他們的年薪也將輕鬆超越現有排名，進一步推動美國職業運動薪資的巔峰。未來，隨著聯盟收入不斷增加，體壇高薪榜單勢必迎來更多新面孔。