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▲南市經發局在生產、生態與生活等面向的施政績效不斷通過政府部門的評核。(圖／南市府提供)

▲台南市也積極推廣地方特產與伴手禮，113年還參與4場百貨展售活動並在國內外展會上宣傳，創造近1,000萬元的營業額。(圖／南市府提供)

臺南市政府經濟發展局於今 (24) 日由局長林榮川率各單位主管報告分別就富庶生產、永續生態、幸福生活等面向的豐碩成果進行說明，並鋪展來年的宏圖，台南過去一年來除高科技產業的欣欣向榮外，其他產業的空間佈局與均衡發展也持續有突破性發展：七股科技工業區於113年已辦理3次土地出售公告，其中前2次甚至早於公告期滿前即已完售。展望來年，臺南柳科三期與沙崙健康園區正在積極報編中，預計於114年底取得開發許可。與南科並列為臺南發展雙引擎的沙崙智慧綠能科學城，且全臺首座AI生態園區將設置在此，並由沙崙人工智慧產業專區全區管理辦公室推動沙崙AI生態園區的協調工作。此外，美國AI晶片大廠AMD亦預計於114年1月於沙崙設立研發中心。首先在富庶生產百業昌繁上，臺南市政府致力於打造友善投資環境，持續完善水、電、交通等基礎建設，反映在南科於112年營業額不僅躍居科學園區龍頭，甚至113年1-10月相較前一年的同期成長率更是唯一突破雙位數，高達40.63%！包括日本半導體設備製造商台灣荏原、IC設計大廠聯詠科技、緯創資通和群聯電子、AMD、美光，全球前五大半導體設備供應商東京威力科創等陸續前來投資，持續鞏固臺南在全球高科技產業的重鎮地位。經發局也主動協助民間廠商報編為產業園區，用地的活化與多元化，可以滿足各類與絡繹不絕的建廠需求。經發局也不遺餘力地鏈結產官學研界的資源，包括贏地創新育成基地、SBIR計畫、中小企業服務團、青年創業輔導計畫、人才培訓計畫等，共同孵化產業的萌芽與輔導企業的升級轉型；經發局同時積極配合中央推動地方創生，113年獲國發會核定玉井及楠西區公所共2案，補助經費達1,950萬元。為因應國土計畫法將於114年4月底公告國土功能分區圖，經發局在113年已輔導核定14家業者通過非都市毗連擴展計畫，預計帶來20.68億元投資與913個新增就業機會，這些毗連非都市土地的業者透過緩衝綠帶或隔離設施，保護周遭農業生產環境。經發局也爭取到國發會補助「公正轉型」專案290萬元及產發署補助「安定區嘉同里廢污水排放建設計畫」1.86億元。這些舉措均讓農工共榮的理想可望穩健實現。經發局在113年還獲得柳營科技工業區污水處理廠設備更新計畫1,800萬元、柳營科技工業區暨環保園區智慧環境監測計畫1,100萬元、新市產業園區南側主要聯絡道路工程1.7億元等前瞻基礎建設計畫，這些計畫與工程均在進行園區的智慧化管理，強化、優化園區的公共設施，讓綠色發展模式可在臺南落實。為配合國際綠能趨勢，台南市積極推動再生能源發展，至113年11月底，備案光電裝置容量逾4.6GW，位居全國第一，預估年發電量58.25億度，可供近143.6萬戶年家庭用電，遠超過台南市73萬戶。值得一提的是，台南市於113年核定27個商圈專案計劃，與區公所和商圈合辦多項行銷活動，如佳里購物節、大新營嘉年華等，吸引近30萬人次消費。同時，台南市商圈在爭取經濟部商業發展署補助方面亦有亮眼成績，共有34個商圈獲得1,689萬元補助，數量位居全國第二，其中，鹽水意麵一條街獲選為「品牌一條街」輔導對象，國華友愛和孔廟商圈則獲選參與「商圈美學設計加值計畫」，海安商圈榮獲「2024全國卓越商圈獎」中的「最佳魅力特色獎」。此外，台南市也積極推廣地方特產與伴手禮，徵選60大特色優質精選商品，113年還參與4場百貨展售活動並在國內外展會上宣傳，創造近1,000萬元的營業額。同時，透過「臺南好呷市」計劃，搭配電商行銷、夜間食堂、吉祥物「菜奇鴨」集點等活動而吸引更多族群探索市集的美妙。