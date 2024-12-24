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▲玉兔曬全家福照之外，還邀粉絲從畫面中「找亮點」，引來粉絲揣測是否懷上二胎？她本人急澄清：「哈哈哈哈哈誤會大了，是姆姆躺在地上啦！」（圖／翻攝自玉兔IG）

自節目《我愛黑澀會》發跡的女星玉兔（鄭如吟）繼結束女團生涯後，轉而成為通告藝人，時常登上各大節目訪談，個人生活方面，她2022年和交往7年的導演男友Howard結婚，同年11月誕下兒子「姆姆」，一家三口幸福美滿，沒想到今（24）日又傳出玉兔疑似懷上二胎的喜訊，原來從她稍早曬出的全家福照中，驚見其身形有些圓潤，穿上寬鬆毛衣還略顯微凸肚皮，玉兔還配上「有發現小亮點嗎」的文字引發遐想，讓許多粉絲湧入道賀懷上二胎，對此，她被逼急撇清喊：「誤會大了！」玉兔選在平安夜曬出一系列全家福照，見夫妻倆穿著毛茸茸裝扮，身旁還有鮮紅氣球及蘋果綴飾，兩人也緊牽著手，感情看起來十分甜蜜，特別的是，畫面中細看玉兔的穿著相當寬鬆，卻見她肚皮略有些凸起，不禁讓人猜想是否「懷上二寶」，加上玉兔配文詢問粉絲們：「有發現小亮點嗎」惹人遐想，這還沒搞清楚真相，就吸引不少網友留言紛紛祝賀，「恭喜」、「來了是二寶」、「姆姆要有伴了嗎」、「二寶！恭喜」、「恭喜耶！真幸福！」如雪片般飛來的祝福訊息，讓玉兔著實一頭霧水，原來她口中的「亮點」是2歲兒子「姆姆」躺在地上自個兒玩耍的畫面，哭笑不得地喊：「哈哈哈哈哈誤會大了，是姆姆躺在地上啦」，隨後也編輯貼文附註亮點意思，避免更多粉絲產生誤會，雖然玉兔撇清懷二胎傳聞，不過也顯示出她們一家子感情深厚，就連旁人都迫不及待有新寶寶加入，畫面溫馨又可愛。事實上，玉兔升格人母之後，對孕育孩子非常有一套，先前她就提倡母親們親餵母乳此事，發文表示珍貴母乳是寶寶的天然食物，也是媽咪給寶貝的第一份禮物，「媽媽要成功哺餵上母乳，真的不容易，除了老公、身邊的人支持外，友善哺乳環境也很重要，全民一起共同支持母乳哺育！」並附上兩張親餵兒子母奶的沙龍照，作品是紀念兒子滿1歲時所拍攝，洋溢滿滿的母愛，「感謝生命中的每一位貴人，媽媽感恩的心！」