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▲「台灣尚勇」春聯台中領取地點。（圖／蔡其昌臉書）

▲「台灣尚勇」春聯北部縣市領取地點。（圖／蔡其昌臉書）

▲「台灣尚勇」春聯台中除外的中部縣市領取地點。（圖／蔡其昌臉書）

▲「台灣尚勇」春聯南部縣市領取地點。（圖／蔡其昌臉書）

▲「台灣尚勇」春聯東部與離島縣市領取地點。（圖／蔡其昌臉書）

2024年世界12強棒球賽中華隊奪下了金牌殊榮，由陳傑憲領銜的「台灣英雄」們，在東京巨蛋展現「台灣尚勇」的精神拚戰，場邊觀眾也跳起台灣尚勇應援曲，也讓「台灣尚勇」成為2024台灣年度代表詞，中職會長蔡其昌也將發放「臺灣尚勇」春聯，今（24）日也確定將在12月27日在全台各縣市236個地點發放，26日則是台中人搶先一天能領到，完整領取地點一次看！🔴感恩首發｜12月26日（四）17：30起🔴發放地點｜臺中市南屯區水安宮廣場（捷運水安宮站）🔴領取資訊｜每人限領2張，送完為止🟡全台同步｜12月27日（五）上午起（請詢問發放點營業時間）🟡發放地點｜全國236處領取點免費索取🟡領取資訊｜每人限領2張，送完為止🟡溫馨提醒｜建議先致電領取點詢問剩餘數量再出發