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▲林書豪去年初震撼宣布已經結婚3年，今年8月更升格當人父，近日他在社群媒體上自曝，聖誕節送給老婆「我的超醜腳指甲」當聖誕禮物。（圖／取自林書豪IG）

林書豪去年初震撼宣布已經結婚3年，今年8月更升格當人父，近日他在社群媒體上自曝，聖誕節送給老婆「我的超醜腳指甲」當聖誕禮物，還反問網友「不懂為什麼她不喜歡」，笑說因此跟老婆吵架了。林書豪昨深夜在IG限時動態中貼出被剪下的腳指甲照片，並用中、英文解釋，「今晚上跟老婆吵架了。給了她最棒的聖誕節禮物，我超醜的腳指甲，不懂為什麼她不喜歡。」還配上笑倒在地的表情符號。新北國王今天分享林書豪和洋將強森（Chris Johnson）收到「來自沖繩球迷的小驚喜」，球迷送上一張別具意義的照片，照片中紀錄當時林書豪在紐約掀起「林來瘋」，而強森正在防守他，兩人也在此照片上簽名留念。2024年進入最後一週賽程，新北國王在新莊體育館推出「Kings Gallery」主題展覽，讓球迷能夠回顧創隊以來的重要時刻，另外，林書豪也將提供個人NBA時期的戰袍、球鞋，以及暴龍奪冠時期，由饒舌巨星德雷克（Drake）設計的訂製外套，讓球迷感受體驗其職業生涯榮耀時刻。