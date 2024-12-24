我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昇恒昌基金會安排學子參觀機場，難得進到機場參觀的受獎學童們，看到大飛機都相當興奮。（圖／昇恒昌基金會提供）

昇恒昌基金會今（24）日在高雄國際航空站頒發獎學金給鄰近航站的3所國小表現優良及清寒學生，鼓勵孩子勇敢追夢。此外，在高雄國際航空站支持下，學童們也得以進入機場參觀，了解國際機場設施，還有聖誕提燈 DIY體驗以及報佳音等活動，為孩子們帶來難忘的聖誕回憶。由昇恆昌免稅商店盈餘、不對外募款成立的「財團法人昇恒昌基金會」自2009年起，敦親睦鄰獎助鄰近高雄國際航空站的小港區華山、坪頂國小及旗津區中洲國小具有優良表現或受特殊教育關懷的家境弱勢學童，盼藉此勉勵學子奮發向學，16年來已累積頒發約600萬元、超過2000人次受惠，此外也提供3所學校每年5萬元的急難救助金，助莘莘學子一臂之力；今年計132名國小學子受惠，每人獲頒2500元獎助學金。典禮前，昇恒昌基金會還安排學子參觀機場，讓孩子們開闊視野，從不同角度探索世界，了解國際機場設施，難得進到機場參觀的受獎學童們，看到大飛機都相當興奮，小朋友們也發揮創意進行聖誕提燈DIY體驗。此外，由「財團法人江許笋文教基金會」（昇恆昌董事長江松樺母親之名）長期關懷的生命豐盛關懷協會也帶來多首聖誕歌曲，孩子們以溫暖樂聲傳遞愛，場面溫馨熱鬧。昇恒昌基金會表示，昇恆昌免稅商店秉持企業社會責任，堅守「誠信、專業、創新、公益」企業核心理念，盼透過頒發獎助學金鼓勵學生們勤奮向學，並感受取之社會、回饋社會精神，將來也能把這份愛與關懷延續，以同樣的熱情與責任感，為社會做出更多貢獻。也盼藉此拋磚引玉，集結更多社會力量為學子注入更多教育資源。