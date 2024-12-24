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勞動部勞動基金運用局今（24）日召開年度記者會，說明勞動基金收益配置。今年全球股市動盪、貨幣政策分歧，以及地緣政治衝突影響，勞動基金整體今年10月投資獲利14.96％，近5年多來年化收益率8.75％，今年全年績效創新高值得期待。勞動基金包含新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、勞職保基金、積欠工資墊償基金，以及加計管理的國民年保險基及農民退休基。據今年10月所公布勞動基金運用情形，總運規模達 7 兆 5,105 億元， 截至 10 月底之評價後收為 1 兆 236 億元，收益率為 15.05％勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，截至今年截至10月投資獲利14.96％，近5年多來年化收益率8.75％，全年績效創新高市值得期待。而在兼顧投資收益前提下，勞金局也希望可以把將ESG導入基金投資流程，積極透過股東行動方式，與重要被投資公司進行議合，並追蹤其淨零轉型承諾及實現途徑。展望未來，市場仍舊是震盪劇烈，勞動基金將會秉持著動態調整、分散佈局進行基金投資配置。目前接近年底，對於我們收益數、收益率是否都可能雙雙創新高？勞金局表示，按照目前指標，其實早在10月就已經創新高。全年預估會比10月來得更多，勞金局長蘇郁卿表示，估計前11月收益數可望超過兆元，全年有望再攻高，有望打破去年收益數的7193億元紀錄。對於今年能夠破紀錄，蘇郁卿坦言，相當不容易，因為市場震盪幅度相當大，但能否全年破兆元，還是待實際公布才能確定。另外針對《財政收支劃分法》修法，中央預估增加釋出3753億元給地方政府，也可能減少勞保基金撥補。對於是否可能會影響到勞金局資金應用，劉麗茹表示，勞金局會按照資產配置比率去投資，無論明年是否有撥補金額進入，都會按照配置計畫進行。針對明年配置計畫，勞金局表示，明年股票配置微幅減少，債券轉而增加一些，以新制勞退基金而言，國內權益證券占22%，明年維持相同比率，國外權益證券今年26%，明年27%，國外另類投資14%，明年稍微降至13%，將國內證卷轉往國外收益較高的證券。另外，外界對於台股指數表現跟勞動基金收益數的連動性，蘇郁卿解釋就是「橘子跟沙拉盤」的比較，因為像是台股就是單一項目，表現比較單純，但是勞動基金投資項目類別相當多，不能直接跟台股表現作比較。但是她也提到，勞動基金中的新制勞退基金中10月國內股市自營，報酬率有達到58.9%，同期大盤達到27.27%還要高1倍，只是勞動基金資產配置是整體概念，所以不會特別拿來比較。