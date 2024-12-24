我是廣告 請繼續往下閱讀

土耳其西北部一座炸藥製造工廠在當地時間24日上午突然發生爆炸，廠房嚴重毀損，這起事件造成12人死亡、4人受傷。目前尚不清楚爆炸發生原因，當局已經展開調查。綜合外媒報導，位在土耳其西北部的巴力克塞省（Balıkesir）卡瓦克利村（Kavakli）的一間炸藥工廠在24日突然發生爆炸。從CNN Türk播出的影片中可以看到，在爆炸發生之後，建築冒出火光與濃煙，工廠周圍一片狼籍，樹林裡也能看見建築殘骸。在爆炸之後，建築物露出了扭曲變形的金屬框架。有住在附近的住戶表示，在爆炸發生當下，感受到了一陣強烈搖晃，顯示出爆炸威力十分驚人。多支消防隊被派往現場撲滅大火，當局也派遣醫療和安全部門前往該地區。據當地省長的說法，初步調查顯示沒有發現任何蓄意破壞的嫌疑。目前警消已確認現場無二度爆炸風險，並進入廠房進行搜索。土耳其政府通訊部門表示，爆炸事件的相關調查已經展開。