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▲徐懷鈺在MV中扮演多個角色。（圖／好朋友工作室提供）

歌手徐懷鈺出道26年，近期為歌迷獻上入行26年首支諜報動作喜劇〈來都來〉MV再展百變長才，發揮演技一人分飾四角，更玩起角色扮演，在短短不到四分鐘的MV中從「歌舞女郎」一秒變身為「麻辣女特務」還不過癮，更變臉成間諜老大耍賤，最後甚至玩性大發貼起鬍子當起紳士賤男演反派。徐懷鈺相隔17年發片高唱〈來都來〉搞變裝趴，不僅MV大玩角色扮演，徐懷鈺更一人分飾四角弄到精神錯亂，配合新歌〈來都來〉歌詞蘊含無懼精神接招任何挑戰的精神，這次MV導演特別精心設計了一齣特務出任務的歌舞賤諜鬧劇，透過讓徐懷鈺扮演的正反兩派四個角色彼此算計過招，呈現出現今社會中反擊各種爾虞我詐及玩世不恭的情感態度。而出道26年首次為了MV作品連扮四個角色的徐懷鈺以「豁出去」的態度去完成使命，可說十分呼應〈來都來〉的心境，她透露剛開始得知要一次扮「歌舞女郎」、「麻辣女特務」、「Mini me老大」及「鬍子紳士」四種個性迥然不同的角色時既興奮又期待，沒想到正式開拍後一到片場就被「假髮」擊敗，更發現最困難的不是扮男生而是女裝的兩個造型！由於劇情上，徐懷鈺所扮演的「歌舞女郎」和「麻辣女特務」得相互幫助擊敗賤男，因此兩個女角常出現在同一個畫面上，也讓徐懷鈺得秒換金髮及黑髮，換裝換到神經錯亂，坦承拍MV變成「惡整自己」戲碼的她苦笑說：「搞到我每此次上鏡常會腦子突然一片空白，頓時有種『我是誰，我在哪』錯亂感！」