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威力彩在10月15日開出今（2024）年至今最大獎6.31億頭獎，由台南「萬客來彩券行」開出，而且1注獨得，中獎人也已現身領獎。台灣彩券公司總經理謝志宏今（24）日更透露，中獎人是2名年約50歲女性，而且是從事餐飲工作的同事，其中1人每年尾牙抽獎運都很好，因此，同事提出希望一起合資，最後共買了5注電選號，並幸運抱走6.31億元頭獎，只是因拿不出合資證明，還多繳近4千萬元的贈與稅。謝志宏透露，兩人是一起來領獎，也透露當初合資的原因，主要是其中1人每年尾牙運都超好，都是中前幾個大獎，因此，也被同事拱要一起合資，沾沾她的好運，因此，同事出200元，她出了300元，以電腦選號方式買了5注威力彩。中獎人更透露，對獎當天是在上班換制服時突然想到，透過台彩APP對獎，而且越對越覺得心跳加速、手抖不已，最後發現真的中了6.31億元頭獎，瞬間驚喜尖叫，並馬上告訴合資人說：「我們中了頭獎了」。不過，謝志宏說，由於兩人來領獎時，無法提出合資證明，因此，除要扣所得稅，還要多繳贈與稅，最後完稅後，兩人各獲得2.79億和1.86億元獎金。由於這名尾牙強運的中獎人，家中有人長期受到社福團體幫助，因此，兩人各自捐出1800萬元給社福團體，另再各捐50萬元給點燃生命之火，全部共同捐出3700萬元。